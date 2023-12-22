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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Мука

В трёх белгородских магазинах продавали слишком дорогие муку и сливочное масло

22 декабря 2023, 15:04
Фото: 1MI
Мука

Прокуратура в Белгородской области наказала владельцев магазинов из-за цен

Владельцы торговых точек в Ровеньском районе не соблюдали предельные размеры торговых надбавок при установлении цен на социально значимые товары. Речь о муке и сливочном масле. Предпринимателей уже наказали, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура в Ровеньском районе наказала троих владельцев магазинов за завышение цен на социально значимые товары. В торговых точках не соблюдались предельные размеры торговых надбавок на муку и сливочное масло. В двух магазинах надбавка превышала 10%.

Надзорное ведомство завело дела об административном правонарушении в отношении владельцев магазинов. Их наказали за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокурора.

Ранее правоохранителей возмутили цены на мясо птицы и хлеб в Белгородской области. Как выяснилось, некоторые продукты в Старом Осколе продавали по необоснованно высокой цене. Владельцев трёх магазинов привлекли к ответственности за превышение предельного размера торговой надбавки.

Цены на мясо птицы и хлеб в Белгородской области возмутили прокуратуру
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#Белгородская область#Прокуратура#Сливочное масло#Цены#Магазины#Ровеньский район#Мука#Белгород#Наталья Корявых
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