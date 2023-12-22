В трёх белгородских магазинах продавали слишком дорогие муку и сливочное масло

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Прокуратура в Ровеньском районе наказала троих владельцев магазинов за завышение цен на социально значимые товары. В торговых точках не соблюдались предельные размеры торговых надбавок на муку и сливочное масло. В двух магазинах надбавка превышала 10%.
Надзорное ведомство завело дела об административном правонарушении в отношении владельцев магазинов. Их наказали за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокурора.
Ранее правоохранителей возмутили цены на мясо птицы и хлеб в Белгородской области. Как выяснилось, некоторые продукты в Старом Осколе продавали по необоснованно высокой цене. Владельцев трёх магазинов привлекли к ответственности за превышение предельного размера торговой надбавки.