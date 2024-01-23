В Белгороде продают производственную базу на Сумской — Чичерина за 165 млн рублей

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В Белгороде активно распродают недвижимость, в том числе коммерческую и производственную. Наткнулись в Сети на ещё одно объявление о крупной продаже.
Информация о продаже производственной базы в областном центре появилась на доске бесплатных объявлений в Сети. Объект находится на пересечении улиц Чичерина — Сумская и расположен на земельном участке площадью 20 935 квадратных метров. Стоимость базы — 165 млн рублей.
За эти деньги продавец готов отдать административное здание, ж/д путь, склады, трансформаторную подстанцию, гаражи, офисное задние и проходную. В лот также входят временные сборно-разборные складские помещения площадью более 500 кв. м.
В объявлении указано, что все объекты недвижимости, в том числе земельный участок, находятся в собственности юрлица. Продавец готов рассмотреть вариант продажи базы по частям.
Напомним, ранее стало известно, что троллейбусный парк в Белгороде пока не продают. Возобновить торги разрешается с 7 февраля. Ранее кредиторы уже приостанавливали распродажу имущества.