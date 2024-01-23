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В Белгороде продают производственную базу на Сумской — Чичерина за 165 млн рублей

В Белгороде продают производственную базу на Сумской — Чичерина за 165 млн рублей

23 января 2024, 15:18
Фото: «Авито»
Продавец готов рассмотреть продажу базы по частям. Площадь земельного участка, на котором расположен объект, составляет 20 935 «квадратов».

В Белгороде активно распродают недвижимость, в том числе коммерческую и производственную. Наткнулись в Сети на ещё одно объявление о крупной продаже.

Информация о продаже производственной базы в областном центре появилась на доске бесплатных объявлений в Сети. Объект находится на пересечении улиц Чичерина — Сумская и расположен на земельном участке площадью 20 935 квадратных метров. Стоимость базы — 165 млн рублей.

За эти деньги продавец готов отдать административное здание, ж/д путь, склады, трансформаторную подстанцию, гаражи, офисное задние и проходную. В лот также входят временные сборно-разборные складские помещения площадью более 500 кв. м.

Фото: "Авито"

В объявлении указано, что все объекты недвижимости, в том числе земельный участок, находятся в собственности юрлица. Продавец готов рассмотреть вариант продажи базы по частям.

Напомним, ранее стало известно, что троллейбусный парк в Белгороде пока не продают. Возобновить торги разрешается с 7 февраля. Ранее кредиторы уже приостанавливали распродажу имущества.

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#Продажа#Новости Белгорода#Чичерина#Земельный участок#Белгород#Кристина Семенчук#Трансформаторная подстанция#Производственная база
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