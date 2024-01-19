Как нумеролог оказалась в совете по распределению денег пострадавшим белгородцам?

«А здесь в моменте пришла идея, как можно помочь людям. <…> Если честно, я эти два года жила спокойно. У меня нет страхов или панических атак: я приняла эту реальность и жила. Были моменты, конечно, когда мне было страшно и обидно за людей. А после 30 декабря меня эта ситуация сильно задела, потому что погибла моя знакомая», — рассказывает блогер.