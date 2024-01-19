Как нумеролог оказалась в совете по распределению денег пострадавшим белгородцам?

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В совете по распределению помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам оказалась блогер-нумеролог. По каким причинам её позвали, разобралось издание.
Екатерина Жемердеева попала в число самых активных людей, к которым могут обратиться белгородцы и неравнодушные жители России. Оказалось, что путь в волонтёрство у девушки начался через соцсети. По словам блогера, она обычный человек, который занимается нумерологией.
Когда в июне Шебекино подвергалось обстрелам, открылся сбор помощи местным жителям. Эту информацию Екатерина опубликовала с своём аккаунте. Сама она тоже перевела деньги. Но после обстрела 30 декабря белгородка действовала уже самостоятельно.
«А здесь в моменте пришла идея, как можно помочь людям. <…> Если честно, я эти два года жила спокойно. У меня нет страхов или панических атак: я приняла эту реальность и жила. Были моменты, конечно, когда мне было страшно и обидно за людей. А после 30 декабря меня эта ситуация сильно задела, потому что погибла моя знакомая», — рассказывает блогер.
В своём аккаунте Екатерина опубликовала «историю» про открытие сбора помощи белгородцам, написала об этом уральскому блогеру. Последний не отказал. Изначально была информация о трёх пострадавших семьях. Именно с них девушка и начала свою помощь. Затем подключились жители не только Белгородской области, но и других регионов страны.
«3 января стало понятно, что мы смогли собрать средств больше, чем официальные фонды. Информацию о пострадавших писали в личные сообщения, передавали знакомые и соседи. Я размещала отчёты о помощи», — продолжила Екатерина.
Затем девушке стали поступать вопросы о восстановлении автомобилей и другого имущества. Поэтому блогер обратилась в приёмную губернатора, а позже с ней связалась министр общественных коммуникаций области Оксана Тарантова.
После всего этого Екатерину позвали в общественный совет при правительстве. На встречах общественники решают, как эффективнее помочь пострадавшим. Там же собирают информацию об организациях, готовых помочь белгородцам. Пока совет собирался дважды.
Фонд поддержки военнослужащих привлёк 17 млн рублей. Жертвовали деньги как обычные люди, так и различные организации. В среднем же люди отправляют по 340 рублей.
«Получается, что сумма в 300-400 рублей способна вытащить из кромешного ада многих и многих пострадавших», — писала девушка на своей странице.
У Екатерины поинтересовались, какую роль она занимаете в совете. Нумеролог объяснила, что она полезна, скорее, как источник информации. К ней в соцсетях обращаются простые люди, которые не могут дойти до чиновников.
«Они сами решили внести меня в список совета губернатора. Губернатор лично знал эту ситуацию, помогал сам тоже лично пострадавшим. Поэтому, я думаю, что как-то доверились мне», — добавила блогер.