«Уже неделю там»: белгородцев озадачил боеприпас рядом с жилыми домами

Белгородка сообщила о найденном неопознанном предмете рядом с жилыми домами. Предмет, похожий на боеприпас, лежал в поле вблизи домовладений на протяжении недели. Женщина отметила, что звонила в службу спасения, но ей там ответили, что обращений много и убирать предмет пока не будут.