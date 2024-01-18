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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Неопознанный предмет в поле вблизи жилых домов

«Уже неделю там»: белгородцев озадачил боеприпас рядом с жилыми домами

18 января 2024, 09:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Неопознанный предмет в поле вблизи жилых домов

Рядом с домом белгородцев неделю лежал боеприпас

Женщина сообщила, что обращалась по поводу опасной находки в службу спасения, но это результата не принесло. Боеприпас оставался вблизи жилых домов в поле на протяжении недели. Решить проблему пообещал оперштаб.

Белгородка сообщила о найденном неопознанном предмете рядом с жилыми домами. Предмет, похожий на боеприпас, лежал в поле вблизи домовладений на протяжении недели. Женщина отметила, что звонила в службу спасения, но ей там ответили, что обращений много и убирать предмет пока не будут.

«Я панику не хочу наводить, может, это не опасно, но если по-другому?» — поинтересовалась белгородка.

На обращение отреагировали в оперативном штабе. Девушку попросили оставить свой контактный номер телефона для дальнейшей связи и решения возникшей проблемы.

Неопознанный предмет в поле вблизи жилых домовНеопознанный предмет в поле вблизи жилых домов
Неопознанный предмет в поле вблизи жилых домов
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Напомним, что в апреле 2022 года белгородцам предлагали самостоятельно убрать оставшийся после обстрела ВСУ снаряд. Якобы он был безопасен. Тогда о боеприпасе сообщила жительница Нехотеевки — он лежал в её дворе.

А в июле 2023 года на протяжении нескольких дней не могли убрать оставшийся после обстрела снаряд. На место выезжали специалисты и говорили, что для извлечения боеприпаса из земли нужен экскаватор. Но спустя время снаряд с помощью техники так и не убрали.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Боеприпас#Белгород#Оперштаб#Неопознанный предмет#Александра Склярова
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