«Уже неделю там»: белгородцев озадачил боеприпас рядом с жилыми домами

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Белгородка сообщила о найденном неопознанном предмете рядом с жилыми домами. Предмет, похожий на боеприпас, лежал в поле вблизи домовладений на протяжении недели. Женщина отметила, что звонила в службу спасения, но ей там ответили, что обращений много и убирать предмет пока не будут.
«Я панику не хочу наводить, может, это не опасно, но если по-другому?» — поинтересовалась белгородка.
На обращение отреагировали в оперативном штабе. Девушку попросили оставить свой контактный номер телефона для дальнейшей связи и решения возникшей проблемы.
Напомним, что в апреле 2022 года белгородцам предлагали самостоятельно убрать оставшийся после обстрела ВСУ снаряд. Якобы он был безопасен. Тогда о боеприпасе сообщила жительница Нехотеевки — он лежал в её дворе.
А в июле 2023 года на протяжении нескольких дней не могли убрать оставшийся после обстрела снаряд. На место выезжали специалисты и говорили, что для извлечения боеприпаса из земли нужен экскаватор. Но спустя время снаряд с помощью техники так и не убрали.