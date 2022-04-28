Белгородцам предложили самим убрать оставшийся после обстрела ВСУ снаряд

Специалисты говорят, что он безопасен, и предлагают нам самим его достать. Воронка от снаряда очень глубокая, специалисты эти дали заключение, осмотрев её визуально. Я, конечно, в этом дилетант, но образование инженера и жизненный опыт подсказывают, что всё не так просто. Мой муж воевал в Афганистане и Чечне, получил инвалидность, но остался жив. Он не трус, но я не хочу, чтобы он погиб в собственном дворе, извлекая из земли это снаряд.Ирина Дегтярёва