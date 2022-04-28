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Белгородцам предложили самим убрать оставшийся после обстрела ВСУ снаряд

28 апреля 07:44
Фото: Ирина Дегтярёва / страница Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»
Как рассказала жительница Нехотеевки, он попал во двор частного дома. По словам женщины, специалисты предложили супругам самим достать снаряд, так как он безопасен. На жалобу отреагировал глава Белгородского района Владимир Перцев, но его ответом комментаторы остались недовольны.

Жительница Нехотеевки пожаловалась губернатору, что во дворе её дома в Нехотеевке лежит снаряд. Попал он на территорию частного домовладения после обстрела ВСУ.

Специалисты говорят, что он безопасен, и предлагают нам самим его достать. Воронка от снаряда очень глубокая, специалисты эти дали заключение, осмотрев её визуально. Я, конечно, в этом дилетант, но образование инженера и жизненный опыт подсказывают, что всё не так просто. Мой муж воевал в Афганистане и Чечне, получил инвалидность, но остался жив. Он не трус, но я не хочу, чтобы он погиб в собственном дворе, извлекая из земли это снаряд.Ирина Дегтярёва

На жалобу ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. Сначала он порекомендовал позвонить по номеру 112 для проработки вопроса. Этот ответ белгородку и остальных комментаторов не устроил. Жительница Нехотеевки напомнила, что Перцев видел воронку от снаряда и даже опубликовал соответствующие фотографии. В связи с этим женщина попросила главу района самому обратиться в МЧС.

В обсуждение вмешался губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона заявил, что поговорил со спасателями и что они уже выехали на место. Это подтвердил и Владимир Перцев.

Некоторые комментаторы посчитали жалобу провокацией. В ответ жительница Нехотеевки опубликовала снимки повреждённого двора. Однако некоторым белгородцам не хватило фото снаряда и глубокой воронки.

Нехотеевка попала под обстрел с украинской стороны 25 апреля. Пострадавших среди мирных жителей не было. В приграничном селе повреждения получили четыре дома, два автомобиля и два амбара для хранения зерна. Федеральный следственный комитет по факту обстрела возбудил уголовное дело.

Ранее в Нехотеевке объявили режим ЧС. Часть людей временно вывезли из села в более безопасное место. Дружинники продолжают патрулировать населённый пункт.

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#Новости#Нехотеевка#Владимир перцев#Белгородский район#Снаряд#Вячеслав Гладков#Операция на Украине#Общество
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