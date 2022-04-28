Белгородцам предложили самим убрать оставшийся после обстрела ВСУ снаряд

Жительница Нехотеевки пожаловалась губернатору, что во дворе её дома в Нехотеевке лежит снаряд. Попал он на территорию частного домовладения после обстрела ВСУ.
Специалисты говорят, что он безопасен, и предлагают нам самим его достать. Воронка от снаряда очень глубокая, специалисты эти дали заключение, осмотрев её визуально. Я, конечно, в этом дилетант, но образование инженера и жизненный опыт подсказывают, что всё не так просто. Мой муж воевал в Афганистане и Чечне, получил инвалидность, но остался жив. Он не трус, но я не хочу, чтобы он погиб в собственном дворе, извлекая из земли это снаряд.Ирина Дегтярёва
На жалобу ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. Сначала он порекомендовал позвонить по номеру 112 для проработки вопроса. Этот ответ белгородку и остальных комментаторов не устроил. Жительница Нехотеевки напомнила, что Перцев видел воронку от снаряда и даже опубликовал соответствующие фотографии. В связи с этим женщина попросила главу района самому обратиться в МЧС.
В обсуждение вмешался губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона заявил, что поговорил со спасателями и что они уже выехали на место. Это подтвердил и Владимир Перцев.
Некоторые комментаторы посчитали жалобу провокацией. В ответ жительница Нехотеевки опубликовала снимки повреждённого двора. Однако некоторым белгородцам не хватило фото снаряда и глубокой воронки.
Нехотеевка попала под обстрел с украинской стороны 25 апреля. Пострадавших среди мирных жителей не было. В приграничном селе повреждения получили четыре дома, два автомобиля и два амбара для хранения зерна. Федеральный следственный комитет по факту обстрела возбудил уголовное дело.
Ранее в Нехотеевке объявили режим ЧС. Часть людей временно вывезли из села в более безопасное место. Дружинники продолжают патрулировать населённый пункт.