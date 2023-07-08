«Ждём, когда полмассива взлетит?» Возле домов под Белгородом не могут убрать снаряд

6 июля над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Было сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Белгородском районе повреждения получили 11 домов. В Разумном окна выбило в многоквартирном доме, в восьми частных домах посекло кровли, забор, гараж. Также пострадало несколько машин. Сообщалось, что в тот день Белгородскую область могли обстрелять американскими снарядами Excalibur.