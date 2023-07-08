«Ждём, когда полмассива взлетит?» Возле домов под Белгородом не могут убрать снаряд

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В четверг, 6 июля, посёлок Разумное попал под обстрел. Без последствий не обошлось. По словам местной жительницы, на территорию её домовладения приземлился снаряд. «По предварительной оценке, находится он на глубине пяти-семи метров, в четырёх метрах от дома», — пишет женщина. Это установили при первоначальном осмотре вечером 6 июля.
На следующий день на место вновь приехали специалисты. Однако результатов это не принесло: белгородке ответили, что нужен экскаватор и что работы начнут утром 8 июля.
В субботу, 8 июля, до полудня на связь с женщиной никто так и не вышел.
У меня один вопрос: откуда такое безразличие? Ведь это безопасность не только членов моей семьи, но и как минимум всех наших близлежащих домов.
пишет белгородка
Женщине ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, в течение дня сотрудники Минобороны должны были приехать и достать снаряд. Однако ответ белгородку не устроил: по состоянию на 13:23 с ней по-прежнему никто не связался.
«Погодные условия ухудшаются, потом скажут, что нельзя извлечь, потому что дождь? Или ждём, пока половина массива взлетит?!» — негодует женщина.
6 июля над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Было сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Белгородском районе повреждения получили 11 домов. В Разумном окна выбило в многоквартирном доме, в восьми частных домах посекло кровли, забор, гараж. Также пострадало несколько машин. Сообщалось, что в тот день Белгородскую область могли обстрелять американскими снарядами Excalibur.
Примечательно, что похожая история в Белгородском районе произошла в апреле прошлого года. Тогда снаряд упал во двор жителей Нехотеевки. Приехавшие на место специалисты предложили белгородцам самим достать боеприпас. В спор между главой района и местными жителями тогда пришлось вмешаться губернатору.