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«Ждём, когда полмассива взлетит?» Возле домов под Белгородом не могут убрать снаряд

8 июля 2023, 14:43
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
фото тематическое

После обстрела под Белгородом три дня не могли убрать снаряд

6 июля один из снарядов при обстреле приземлился недалеко от домов в Разумном. В субботу, 8 июля, местные жители сообщили, что его так и не убрали с места, хотя обещали выполнить работы утром. На претензии ответил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
СВО

В четверг, 6 июля, посёлок Разумное попал под обстрел. Без последствий не обошлось. По словам местной жительницы, на территорию её домовладения приземлился снаряд. «По предварительной оценке, находится он на глубине пяти-семи метров, в четырёх метрах от дома», — пишет женщина. Это установили при первоначальном осмотре вечером 6 июля.

На следующий день на место вновь приехали специалисты. Однако результатов это не принесло: белгородке ответили, что нужен экскаватор и что работы начнут утром 8 июля.

В субботу, 8 июля, до полудня на связь с женщиной никто так и не вышел.

У меня один вопрос: откуда такое безразличие? Ведь это безопасность не только членов моей семьи, но и как минимум всех наших близлежащих домов.
пишет белгородка

Женщине ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, в течение дня сотрудники Минобороны должны были приехать и достать снаряд. Однако ответ белгородку не устроил: по состоянию на 13:23 с ней по-прежнему никто не связался.

«Погодные условия ухудшаются, потом скажут, что нельзя извлечь, потому что дождь? Или ждём, пока половина массива взлетит?!» — негодует женщина.

6 июля над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Было сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Белгородском районе повреждения получили 11 домов. В Разумном окна выбило в многоквартирном доме, в восьми частных домах посекло кровли, забор, гараж. Также пострадало несколько машин. Сообщалось, что в тот день Белгородскую область могли обстрелять американскими снарядами Excalibur.

Примечательно, что похожая история в Белгородском районе произошла в апреле прошлого года. Тогда снаряд упал во двор жителей Нехотеевки. Приехавшие на место специалисты предложили белгородцам самим достать боеприпас. В спор между главой района и местными жителями тогда пришлось вмешаться губернатору.

11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО
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