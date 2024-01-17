В приграничье произошла аварийная посадка вертолёта. Четыре района остались без света

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Днём 17 января на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области вертолёт совершил аварийную посадку. В результате этого произошёл обрыв высоковольтной линии, который лишил электричества жителей сразу четырёх районов: Севского, Суземского, Брасовского и Комаричского. Пострадавших среди мирных жителей нет.
В настоящее время специалисты восстановили электроснабжение в двух районах — Брасовском и Комаричском. В оставшихся двух подачу восстановят в ближайшее время.
В этот же день ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области. В результате атаки оказался повреждён один жилой дом. Также было нарушено энергоснабжение. Ранее сообщалось, что разрушения получили несколько домов.
По предварительным данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, среди мирных жителей никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Отметим, что за полчаса до обстрела Брянской области ВСУ атаковали Курскую с помощью дрона-камикадзе. Повреждения получили один частный дом и один автомобиль.
Сегодня также под обстрелом оказались два населённых пункта в Белгородской области — село Репяховка Краснояружского района и посёлок Дружба Валуйского горокруга. Раненых нет, но повреждения получила линия электропередачи.