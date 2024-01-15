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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Пожар

Трое белгородцев погибли, ещё один пострадал в огне

15 января 2024, 09:18
Фото: Midjourney
Пожар

В Белгородской области за неделю зарегистрировали 36 пожаров

Трагедии произошли в Волоконовском районе и Шебекинском горокруге. Ещё один пожар едва не закончился гибелью для жителя Белгородского района. Всего на территории области зафиксировали 36 происшествий, рассказали в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области на прошлой неделе зафиксировали 36 пожаров. Из них в жилых домах произошли 20, ещё 16 — в нежилых помещениях. Два возгорания привели к трагедиям.

9 января в селе Афоньевка Волоконовского района при пожаре в жилом доме погиб его владелец — мужчина 1975 года рождения. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Второй смертельный случай произошёл в селе Большое Городище Шебекинского городского округа 11 января. Возгорание привело к гибели двоих человек — мужчины 1963 года рождения и женщины 1952 года рождения.

В тот же день пожар в жилом доме зарегистрировали в селе Пушкарное Белгородского района. Никто не погиб, но пострадал мужчина 1988 года рождения.

В 2023 году в Белгородской области в огне погибло 60 человек. Пострадал ещё 41 белгородец. Пожарным удалось спасти 61 жителя региона, а эвакуировать — ещё 2182.

Погиб в огне: тело белгородца нашли в сгоревшем жилом доме
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#Белгородская область#МЧС#Белгородский район#Пожар#Пострадавшие#Возгорание#Погибшие#Волоконовский район#Белгород#Наталья Корявых#Шебекинский горокруг
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