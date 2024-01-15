Трое белгородцев погибли, ещё один пострадал в огне

В Белгородской области за неделю зарегистрировали 36 пожаров

Трагедии произошли в Волоконовском районе и Шебекинском горокруге. Ещё один пожар едва не закончился гибелью для жителя Белгородского района. Всего на территории области зафиксировали 36 происшествий, рассказали в региональном ГУ МЧС.