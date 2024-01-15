Трое белгородцев погибли, ещё один пострадал в огне

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Белгородской области на прошлой неделе зафиксировали 36 пожаров. Из них в жилых домах произошли 20, ещё 16 — в нежилых помещениях. Два возгорания привели к трагедиям.
9 января в селе Афоньевка Волоконовского района при пожаре в жилом доме погиб его владелец — мужчина 1975 года рождения. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.
Второй смертельный случай произошёл в селе Большое Городище Шебекинского городского округа 11 января. Возгорание привело к гибели двоих человек — мужчины 1963 года рождения и женщины 1952 года рождения.
В тот же день пожар в жилом доме зарегистрировали в селе Пушкарное Белгородского района. Никто не погиб, но пострадал мужчина 1988 года рождения.
В 2023 году в Белгородской области в огне погибло 60 человек. Пострадал ещё 41 белгородец. Пожарным удалось спасти 61 жителя региона, а эвакуировать — ещё 2182.