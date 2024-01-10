Погиб в огне: тело белгородца нашли в сгоревшем жилом доме

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали десять пожаров: девять из них произошли в жилых домах, десятый — в автомобиле. В результате возгорания в жилом доме в селе Афоньевка Волоконовского района погиб 48-летний хозяин дома.