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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:32

Пожар

Погиб в огне: тело белгородца нашли в сгоревшем жилом доме

10 января 2024, 10:30
Фото: Midjourney
Пожар

Пожар в частном доме унёс жизнь 48-летнего белгородца

За вчерашний день, 9 января, в Белгородской области зарегистрировали десять пожаров. Большая часть из них произошла в жилых домах. Известно об одном погибшем мужчине. Подробности сообщили в региональном МЧС.
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Пожар

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали десять пожаров: девять из них произошли в жилых домах, десятый — в автомобиле. В результате возгорания в жилом доме в селе Афоньевка Волоконовского района погиб 48-летний хозяин дома.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожары в жилых домах по улице Железнодорожная в Белгороде, улице Курортная в Старом Осколе, улице Совхозная в Алексеевке, улице Полевая в селе Чупринино, а также в квартире на улице Гайдара в посёлке Ивня.

Возгорания обнаружили в хозпостройке в селе Бобровы Дворы и в автомобиле в посёлке Троицкий Губкинского округа.

По известным данным, в пожарах больше никто из местных жителей не пострадал.

В Белгороде на улице Железнодорожной произошёл пожар в жилом доме
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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Волоконовский район#Белгород#Погибший#Александра Склярова
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