Погиб в огне: тело белгородца нашли в сгоревшем жилом доме

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали десять пожаров: девять из них произошли в жилых домах, десятый — в автомобиле. В результате возгорания в жилом доме в селе Афоньевка Волоконовского района погиб 48-летний хозяин дома.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожары в жилых домах по улице Железнодорожная в Белгороде, улице Курортная в Старом Осколе, улице Совхозная в Алексеевке, улице Полевая в селе Чупринино, а также в квартире на улице Гайдара в посёлке Ивня.
Возгорания обнаружили в хозпостройке в селе Бобровы Дворы и в автомобиле в посёлке Троицкий Губкинского округа.
По известным данным, в пожарах больше никто из местных жителей не пострадал.