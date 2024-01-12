Огонь убил мужчину и женщину в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Белгородской области в огне погибли женщина 1952 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Происшествие случилось в селе Большое Городище Шебекинского горокруга. Обстоятельства в МЧС не уточняли.
Всего на территории региона зарегистрировали четыре пожара за прошедшие сутки. Все они произошли в жилых домах.
Ранее сообщалось, что в результате возгорания погиб 48-летний мужчина. Возгорание произошло в селе Афоньевка Волоконовского района. Тело мужчины нашли в его собственном доме.
На днях в Белгороде загорелся жилой дом на улице Железнодорожной. На месте происшествия работали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.
В новогоднюю ночь на территории региона зарегистрировали четыре пожара. Горели баня, вещи в квартире, моторный отсек автомобиля и электродвигатель вентиляции на кровле здания.