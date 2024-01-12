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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Пожар

Огонь убил мужчину и женщину в белгородском приграничье

12 января 2024, 08:14
Фото: Midjourney
Пожар

В Белгородской области из-за пожара погибли два человека

Происшествие случилось в селе Большое Городище Шебекинского горокруга. В результате возгорания погибли два человека. Подробности происшествия в региональном МЧС не уточнили.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области в огне погибли женщина 1952 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Происшествие случилось в селе Большое Городище Шебекинского горокруга. Обстоятельства в МЧС не уточняли.

Всего на территории региона зарегистрировали четыре пожара за прошедшие сутки. Все они произошли в жилых домах.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания погиб 48-летний мужчина. Возгорание произошло в селе Афоньевка Волоконовского района. Тело мужчины нашли в его собственном доме.

На днях в Белгороде загорелся жилой дом на улице Железнодорожной. На месте происшествия работали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.

В новогоднюю ночь на территории региона зарегистрировали четыре пожара. Горели баня, вещи в квартире, моторный отсек автомобиля и электродвигатель вентиляции на кровле здания.

В Белгороде на улице Железнодорожной произошёл пожар в жилом доме
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