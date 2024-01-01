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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Горела баня и вещи в квартире: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области

Горела баня и вещи в квартире: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области

1 января 2024, 14:24
Фото: МЧС по Белгородской области
О происшествиях в ночь с 31 декабря на 1 января сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве отметили, что новогодняя ночь в Белгородской области прошла без серьёзных происшествий.
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МЧС

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали четыре пожара. В региональном управлении МЧС рассказали, что горели вещи в квартире на площади одного «квадрата», моторный отсек автомобиля и электродвигатель вентиляции на кровле здания.

А ещё огонь повредил баню на площади четырёх «квадратов». В результате происшествий погибших и пострадавших нет.

Также в ведомстве отметили, что сотрудников МЧС России три раза привлекали к ликвидации происшествий на дороге. А взрывотехники поисково-спасательной службы ликвидировали артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, который нашли в селе Беломестное Белгородского района.

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#Белгородская область#Происшествия#Дорога#МЧС#Пожар#Пострадавшие#Квартира#Автомобиль#Баня#Война#Белгород#Кристина Семенчук
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