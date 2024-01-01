Горела баня и вещи в квартире: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали четыре пожара. В региональном управлении МЧС рассказали, что горели вещи в квартире на площади одного «квадрата», моторный отсек автомобиля и электродвигатель вентиляции на кровле здания.
А ещё огонь повредил баню на площади четырёх «квадратов». В результате происшествий погибших и пострадавших нет.
Также в ведомстве отметили, что сотрудников МЧС России три раза привлекали к ликвидации происшествий на дороге. А взрывотехники поисково-спасательной службы ликвидировали артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, который нашли в селе Беломестное Белгородского района.