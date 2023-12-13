В Белгородской области третий человек за неделю погиб в огне

Белгородец погиб при пожаре в двухкомнатной квартире

Трагедия произошла в Новооскольском горокруге. Это уже третий погибший в огне за текущую неделю. Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировали четыре пожара. Подробности сообщили в областном МЧС.