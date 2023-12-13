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Пожар

В Белгородской области третий человек за неделю погиб в огне

13 декабря 2023, 08:40
Фото: Midjourney
Пожар

Белгородец погиб при пожаре в двухкомнатной квартире

Трагедия произошла в Новооскольском горокруге. Это уже третий погибший в огне за текущую неделю. Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировали четыре пожара. Подробности сообщили в областном МЧС.
Сюжет
МЧС

При пожаре в Белгородской области погиб 58-летний мужчина. Трагедия произошла в Прибрежном в Новооскольском горокруге. Мужчина погиб в горевшей двухкомнатной квартире.

За минувшие сутки же всего в Белгородской области зарегистрировали четыре пожара. Помимо квартиры, горели жилой дом, сарай и зерносушилка.

Погибший при пожаре в Прибрежном — третий в Белгородской области за текущую неделю. 11 декабря в Белгороде погибли два человека. Происшествие случилось в общежитии на улице Горького. Самостоятельно из горевшего здания эвакуировались 15 человек. Следком проводит проверку.

На минувшей неделе, напомним, в огне погиб ещё один человек. Происшествие случилось в Ракитянском районе. Погиб мужчина 1962 года рождения.

Следком выяснит, почему в общежитии Белгорода произошёл смертельный пожар
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Инна Рогова#Белгород#Погибший#Новооскольский горокруг
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