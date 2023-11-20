Один ребёнок и трое взрослых пострадали при пожарах в Белгородской области

16 ноября в Валуйках при пожаре в летней кухне пострадал 66-летний мужчина. 18 ноября из-за возгорания в двухкомнатной квартире по улице Чехова в Белгороде оказался ранен 60-летний хозяин жилья. Двое мужчин живы, их доставили в медицинское учреждение.