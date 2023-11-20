Один ребёнок и трое взрослых пострадали при пожарах в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
За прошедшую неделю на территории Белгородской области произошло 33 пожара. В огне пострадали четыре человека.
14 ноября по улице 60 лет Октября в Белгороде произошло возгорание из-за детской шалости. Пятилетний ребёнок не пострадал — его вовремя спас очевидец. Позже прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.
16 ноября в Валуйках при пожаре в летней кухне пострадал 66-летний мужчина. 18 ноября из-за возгорания в двухкомнатной квартире по улице Чехова в Белгороде оказался ранен 60-летний хозяин жилья. Двое мужчин живы, их доставили в медицинское учреждение.
Ещё одна двухкомнатная квартира загорелась в Старом Осколе — внутри во время пожара находился 49-летний собственник. Его также отвезли на лечение в больницу.
Кроме этого, пожарно-спасательные подразделения шесть раз за неделю выезжали на ликвидацию возгорания мусора.