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Скорая

Один ребёнок и трое взрослых пострадали при пожарах в Белгородской области

20 ноября 2023, 11:07
Фото: 1MI
Скорая

За неделю в Белгородской области при пожарах пострадали четыре человека

Все они остались живы, их доставили в медицинские учреждения. Подробности о произошедших возгораниях сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

За прошедшую неделю на территории Белгородской области произошло 33 пожара. В огне пострадали четыре человека.

14 ноября по улице 60 лет Октября в Белгороде произошло возгорание из-за детской шалости. Пятилетний ребёнок не пострадал — его вовремя спас очевидец. Позже прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

16 ноября в Валуйках при пожаре в летней кухне пострадал 66-летний мужчина. 18 ноября из-за возгорания в двухкомнатной квартире по улице Чехова в Белгороде оказался ранен 60-летний хозяин жилья. Двое мужчин живы, их доставили в медицинское учреждение.

Ещё одна двухкомнатная квартира загорелась в Старом Осколе — внутри во время пожара находился 49-летний собственник. Его также отвезли на лечение в больницу.

Кроме этого, пожарно-спасательные подразделения шесть раз за неделю выезжали на ликвидацию возгорания мусора.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#МЧС#Пожар#Пострадавшие#Валуйки#Белгород#Александра Склярова
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