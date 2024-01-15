«Бригады делают всё возможное». Порыв трубы локализовали в Старом Осколе

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Вячеслав Гладков сообщил, что на обеспечивающей подачу теплоносителя в оставшиеся без тепла дома центральной котельной начали подавать давление.
Аварийные бригады делают все возможное, чтобы запустить котельную в ближайшее время.
Вячеслав Гладков
О ситуации губернатору доложил его зам Сергей Довгалюк.
15 января в районе дома № 1 микрорайона Лесного в Старом Осколе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Из-за аварии частично отключено горячее водоснабжение и отопление в северо-восточной части города. Речь идёт об улице Ленина, а также о микрорайонах Звёздный, Южный и Набережный на юго-западе.