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«Бригады делают всё возможное». Порыв трубы локализовали в Старом Осколе

«Бригады делают всё возможное». Порыв трубы локализовали в Старом Осколе

15 января 2024, 16:49
Фото: 1MI
Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в скором времени аварийные бригады должны запустить отопление.
Сюжет
Авария

Вячеслав Гладков сообщил, что на обеспечивающей подачу теплоносителя в оставшиеся без тепла дома центральной котельной начали подавать давление.

Аварийные бригады делают все возможное, чтобы запустить котельную в ближайшее время.
Вячеслав Гладков

О ситуации губернатору доложил его зам Сергей Довгалюк.

15 января в районе дома № 1 микрорайона Лесного в Старом Осколе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Из-за аварии частично отключено горячее водоснабжение и отопление в северо-восточной части города. Речь идёт об улице Ленина, а также о микрорайонах Звёздный, Южный и Набережный на юго-западе.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Авария#Губернатор#Горячая вода#Отопление#Трубопровод#Котельная#Дома#Белгород#Давление#Теплоноситель#Артем Черненко
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