«Бригады делают всё возможное». Порыв трубы локализовали в Старом Осколе

15 января в районе дома № 1 микрорайона Лесного в Старом Осколе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Из-за аварии частично отключено горячее водоснабжение и отопление в северо-восточной части города. Речь идёт об улице Ленина, а также о микрорайонах Звёздный, Южный и Набережный на юго-западе.