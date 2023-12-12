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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Авария с автобусом

Снегопад привёл к авариям в Белгороде и за городом: есть пострадавшие

12 декабря 2023, 09:02
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Авария с автобусом

Из-за непогоды в Белгородской области произошло несколько ДТП

За сегодняшнее утро в Белгороде и Белгородском районе произошло несколько аварий. Точно известно об одном пострадавшем: мужчина сломал правую ключицу и получил ушиб грудной клетки. Фотографии с места ДТП очевидцы публиковали в соцсетях.
Сюжет
Авария

Белгород снова накрыло снегопадом, а значит, не обошлось без аварий. Очевидцы сообщили как минимум о четырёх ДТП, произошедших 12 декабря.

Так, около девяти утра в посёлке Дубовое столкнулись легковушка и автобус. Помимо этого, на улице Новой в Белгороде ЛиАЗ «встретился» с автобусом ПАЗ — в одной из машин разбито заднее окно. Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал, однако подробности аварий неизвестны.

Авария с автобусом в ДубовомАвария с автобусом в Дубовом
Авария с автобусами на улице Новой в Белгороде Авария с автобусами на улице Новой в Белгороде
Авария с автобусом в Дубовом
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

ДТП сегодня произошло и в Разумном. Из-за случившейся аварии движение было затруднено.

Пресс-служба медицины катастроф региона сообщила, что столкнулись Renault и «Газель». У водителя первого авто — закрытый перелом правой ключицы и ушиб грудной клетки. Его доставили во вторую городскую больницу Белгорода.

Авария в Разумном
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Ещё одна авария, затруднившая движение, произошла в Белгороде на улице Чичерина при спуске с моста. Подробности неизвестны.

Ранее в Воронежской области столкнулись два автомобиля под управлением белгородцев. В результате аварии пострадали четыре человека, включая четырёхлетнюю девочку. Семилетний мальчик погиб.

Авария на ЧичеринаАвария на Чичерина
Авария на Чичерина
Фото: группа ВК «Авто Белгород»
Один юный белгородец погиб, другой — пострадал: под Воронежем случилось страшное ДТП
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