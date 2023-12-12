Снегопад привёл к авариям в Белгороде и за городом: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Белгород снова накрыло снегопадом, а значит, не обошлось без аварий. Очевидцы сообщили как минимум о четырёх ДТП, произошедших 12 декабря.
Так, около девяти утра в посёлке Дубовое столкнулись легковушка и автобус. Помимо этого, на улице Новой в Белгороде ЛиАЗ «встретился» с автобусом ПАЗ — в одной из машин разбито заднее окно. Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал, однако подробности аварий неизвестны.
ДТП сегодня произошло и в Разумном. Из-за случившейся аварии движение было затруднено.
Пресс-служба медицины катастроф региона сообщила, что столкнулись Renault и «Газель». У водителя первого авто — закрытый перелом правой ключицы и ушиб грудной клетки. Его доставили во вторую городскую больницу Белгорода.
Ещё одна авария, затруднившая движение, произошла в Белгороде на улице Чичерина при спуске с моста. Подробности неизвестны.
Ранее в Воронежской области столкнулись два автомобиля под управлением белгородцев. В результате аварии пострадали четыре человека, включая четырёхлетнюю девочку. Семилетний мальчик погиб.