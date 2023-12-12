Снегопад привёл к авариям в Белгороде и за городом: есть пострадавшие

Так, около девяти утра в посёлке Дубовое столкнулись легковушка и автобус. Помимо этого, на улице Новой в Белгороде ЛиАЗ «встретился» с автобусом ПАЗ — в одной из машин разбито заднее окно. Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал, однако подробности аварий неизвестны.