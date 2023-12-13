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ДТП

Успели за три дня: из-за непогоды в Белгороде зарегистрировали 120 аварий

13 декабря 2023, 15:04
Фото: 1MI
ДТП

За три снежных дня в Белгороде случилось более 100 ДТП

За минувшие три дня на территории Белгорода произошло 120 ДТП с механическими повреждениями. При этом больше 10 должностных лиц привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание дорог в зимний период. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгороду.
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ДТП

Из-за выпавшего снега за последние трое суток в Белгороде случилось 120 аварий с механическими повреждениями. Старший госинспектор дорожного надзора управления Госавтоинспекции Андрей Решетников рассказал, сколько белгородцев за указанный период привлекли по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности»).

В отношении владельцев автомобильных дорог и обслуживающих организаций в зимний период было объявлено 33 предостережения, а также проведено 22 профилактических визита. К ответственности привлечены 15 должностных лиц.
Андрей Решетников

Всего установлено 33 поста, с которых сотрудники Госавтоинспекции получают информацию о неудовлетворительных условиях на проезжей части.

При этом синоптики сообщают об ожидающихся в ближайшие сутки сильных осадках.

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#Белгородская область#ДТП#Аварии#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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