Успели за три дня: из-за непогоды в Белгороде зарегистрировали 120 аварий

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Из-за выпавшего снега за последние трое суток в Белгороде случилось 120 аварий с механическими повреждениями. Старший госинспектор дорожного надзора управления Госавтоинспекции Андрей Решетников рассказал, сколько белгородцев за указанный период привлекли по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности»).
В отношении владельцев автомобильных дорог и обслуживающих организаций в зимний период было объявлено 33 предостережения, а также проведено 22 профилактических визита. К ответственности привлечены 15 должностных лиц.
Андрей Решетников
Всего установлено 33 поста, с которых сотрудники Госавтоинспекции получают информацию о неудовлетворительных условиях на проезжей части.
При этом синоптики сообщают об ожидающихся в ближайшие сутки сильных осадках.