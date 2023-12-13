Успели за три дня: из-за непогоды в Белгороде зарегистрировали 120 аварий

За три снежных дня в Белгороде случилось более 100 ДТП

За минувшие три дня на территории Белгорода произошло 120 ДТП с механическими повреждениями. При этом больше 10 должностных лиц привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание дорог в зимний период. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгороду.