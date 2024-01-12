Звуки стрельбы: почему в Белгородской области громко?

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова сообщила на своей странице в соцсети, что сегодня, 12 января, на территории муниципалитета будет громко. Жители могут услышать громкие звуки с 10:00 до 12:00.
Однако беспокоиться не о чем: причина звуков — учебные стрельбы. «Прошу жителей и гостей посёлка не волноваться», — успокоила жителей глава района.
Напомним, что ранее учебные стрельбы проводили в конце декабря в Валуйском городском округе. Тогда о громких звуках жителей предупредил глава муниципалитета Алексей Дыбов.