Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Стрельба

Звуки стрельбы: почему в Белгородской области громко?

12 января 2024, 08:12
Фото: 1MI
Стрельба

Белгородцев предупредили о стрельбе

Сегодня в Ровеньском районе будет громко. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова успокоила белгородцев и сообщила, что звуки связаны с учебными стрельбами. Закончиться они должны в 12:00.

Глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова сообщила на своей странице в соцсети, что сегодня, 12 января, на территории муниципалитета будет громко. Жители могут услышать громкие звуки с 10:00 до 12:00.

Однако беспокоиться не о чем: причина звуков — учебные стрельбы. «Прошу жителей и гостей посёлка не волноваться», — успокоила жителей глава района.

Напомним, что ранее учебные стрельбы проводили в конце декабря в Валуйском городском округе. Тогда о громких звуках жителей предупредил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

В Белгородской области вновь будет громко, но по плану
Узнать подробнее
Читайте также:
Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии, отпустили из СИЗООбвиняемые по громкому делу о стрельбе в гимназии пытаются добиться отмены арестаСемья погибшего во время стрельбы в брянской школе ребёнка получит миллион рублей
#Общество#Белгородская область#Ровеньский район#Белгород#Учебные стрельбы#Татьяна Киричкова#Александра Склярова#Громко
Подпишитесь
«И как это должно защитить?» У белгородцев появились вопросы к укреплению остановок
Сегодня, 09:30
ВСУ вновь ударили по Белгородской области: что сообщает Минобороны
Сегодня, 12:31
Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам
Сегодня, 10:24
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 330 жилых домов для социально незащищенных
Сегодня, 11:31
Медведев вновь вспомнил о Белгороде после скандального заявления
Сегодня, 12:41
Попал под обстрел, из родных никого нет: волонтёры помогли белгородскому детдомовцу
Сегодня, 10:37