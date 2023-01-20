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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Белгородской области вновь будет громко, но по плану

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI

Власти предупредили жителей Белгородской области о возможных громких звуках

Громко может быть в Новооскольском горокруге. Связано это с плановой работой российских военнослужащих, предупредил глава администрации Андрей Гриднев.

20 января в Новооскольском горокруге Белгородской области может быть громко. Связано это с плановыми работами ВС РФ.

По словам главы администрации Андрея Гриднева, громкие звуки жители горокруга могут услышать в ближайшие два часа.

Накануне громко было в районе села Лапыгино в Старооскольском горокруге. Местных жителей ранее предупредили, что на полигоне пройдут учебные стрельбы.

Вместе с тем неспокойно 19 января было в приграничных районах Белгородской области. Несколько населённых пунктов попали под обстрел. Так, в Белгородском районе повреждения получила птицефабрика. Помимо этого, пострадали частные дома.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Андрей Гриднев#Плановые работы#Военнослужащие#Громкие звуки#Предупреждение
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