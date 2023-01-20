В Белгородской области вновь будет громко, но по плану

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
20 января в Новооскольском горокруге Белгородской области может быть громко. Связано это с плановыми работами ВС РФ.
По словам главы администрации Андрея Гриднева, громкие звуки жители горокруга могут услышать в ближайшие два часа.
Накануне громко было в районе села Лапыгино в Старооскольском горокруге. Местных жителей ранее предупредили, что на полигоне пройдут учебные стрельбы.
Вместе с тем неспокойно 19 января было в приграничных районах Белгородской области. Несколько населённых пунктов попали под обстрел. Так, в Белгородском районе повреждения получила птицефабрика. Помимо этого, пострадали частные дома.