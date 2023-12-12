Обвиняемые по громкому делу о стрельбе в гимназии пытаются добиться отмены ареста

Прокуратура просит отменить постановление об аресте отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Ранее Дмитрия Афанаскина по решению суда заключили под стражу на два месяца. Прокуратура считает, что постановление об аресте вынесли с нарушением закона.