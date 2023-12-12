Обвиняемые по громкому делу о стрельбе в гимназии пытаются добиться отмены ареста

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Прокуратура просит отменить постановление об аресте отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Ранее Дмитрия Афанаскина по решению суда заключили под стражу на два месяца. Прокуратура считает, что постановление об аресте вынесли с нарушением закона.
Напомним, что отца стрелявшей девочки обвиняют в ненадлежащем хранении оружия и доведении дочери до самоубийства.
Свои аресты обжаловали и другие участники дела. Жалобы направили директор частного охранного предприятия «Эскалибур» Сергей Поддубный, охранница Галина Черткова. Их отправили в изолятор до 6 февраля.
Помимо этого, хочет изменить меру пресечения замдиректора гимназии Лариса Католикова. Её оставили под домашним арестом.
Трагедия в брянской гимназии произошла 7 декабря. 14-летняя ученица открыла огонь из охотничьего ружья своего отца. В результате стрельбы погибли две девочки. Одна из них — стрелявшая школьница. Пятеро учеников пострадали.
После случившегося белгородцы попросили изменить подход к образованию.