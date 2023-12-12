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Прокуратура

Обвиняемые по громкому делу о стрельбе в гимназии пытаются добиться отмены ареста

12 декабря 2023, 13:47
Фото: 1MI
Прокуратура

Отец стрелявшей в брянской гимназии девочки обжаловал арест

Ранее отца восьмиклассницы заключили под стражу на два месяца. Прокуратура решила обжаловать постановление суда об аресте мужчины. Жалобы подали и другие участники дела, пишут «Брянские новости».

Прокуратура просит отменить постановление об аресте отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Ранее Дмитрия Афанаскина по решению суда заключили под стражу на два месяца. Прокуратура считает, что постановление об аресте вынесли с нарушением закона.

Напомним, что отца стрелявшей девочки обвиняют в ненадлежащем хранении оружия и доведении дочери до самоубийства.

Свои аресты обжаловали и другие участники дела. Жалобы направили директор частного охранного предприятия «Эскалибур» Сергей Поддубный, охранница Галина Черткова. Их отправили в изолятор до 6 февраля.

Помимо этого, хочет изменить меру пресечения замдиректора гимназии Лариса Католикова. Её оставили под домашним арестом.

Трагедия в брянской гимназии произошла 7 декабря. 14-летняя ученица открыла огонь из охотничьего ружья своего отца. В результате стрельбы погибли две девочки. Одна из них — стрелявшая школьница. Пятеро учеников пострадали.

После случившегося белгородцы попросили изменить подход к образованию.

Стрельба в брянской гимназии: что известно к этому часу?
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