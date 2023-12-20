В Белгородской области будут стрелять, но по плану

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Власти объяснили жителям приграничного Валуйского горокруга, с чем связаны громкие звуки. Валуйчан предупредили об учебных стрельбах. Они стартовали в 9:00 20 декабря. Окончание запланировано на 17:00. Глава округа Алексей Дыбов попросил людей сохранять спокойствие.
В конце ноября власти предупреждали о громких звуках жителей Яковлевского городского округа. На территории муниципалитета проходили плановые работы российских военнослужащих. Местных жителей также просили сохранять спокойствие.
20 декабря было громко и в Белгороде, однако это не связано с учебными стрельбами. Ночью белгородцы проснулись от громких звуков. Официальных комментариев на этот счёт не было, но в украинских СМИ сообщали о ночной атаке на Харьков.