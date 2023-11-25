Власти предупредили жителей Белгородской области о плановых громких звуках

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
25 ноября в Белгородской области будет громко. Как сообщили в администрации Яковлевского горокруга, на полигоне на территории муниципалитета будут проходить плановые работы российских военнослужащих. Власти попросили сохранять спокойствие.
Ранее о работе военнослужащих предупредили жителей Новооскольского горокруга. Громко было и в районе села Лапыгино в Старооскольском округе. Местных жителей ранее предупредили, что на полигоне пройдут учебные стрельбы.