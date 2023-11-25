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Власти предупредили жителей Белгородской области о плановых громких звуках

Власти предупредили жителей Белгородской области о плановых громких звуках

25 ноября 2023, 08:47
Фото: Bel.ru
Громко будет в Яковлевском горокруге. Там будут проходить плановые работы российских военнослужащих, сообщили в администрации муниципалитета.

25 ноября в Белгородской области будет громко. Как сообщили в администрации Яковлевского горокруга, на полигоне на территории муниципалитета будут проходить плановые работы российских военнослужащих. Власти попросили сохранять спокойствие.

Ранее о работе военнослужащих предупредили жителей Новооскольского горокруга. Громко было и в районе села Лапыгино в Старооскольском округе. Местных жителей ранее предупредили, что на полигоне пройдут учебные стрельбы.

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#Белгородская область#Полигон#Белгород#Кристина Семенчук#Учебные стрельбы#Громкие звуки#Плановые работы#Спокойствие#Российские военнослужащие
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