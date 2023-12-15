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Суд

Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии, отпустили из СИЗО

15 декабря 2023, 09:51
Фото: 1MI
Суд

Отцу стрелявшей в брянской гимназии девочки отменили арест

Брянский областной суд решил отменить арест отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Арест заменили запретом совершения определённых действий, пишут «Брянские новости».

Брянский областной суд отменил арест отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Постановление Советского районного суда Брянска об аресте обжаловали обвиняемый, его адвокат и прокуратура.

Как пишет издание, мужчине предъявили обвинения в ненадлежащем хранении огнестрельного оружия, повлёкшем смерть двоих человек, а также в доведении дочери до самоубийства. Под арест брянца отправили до 7 февраля.

Однако прокуратура просила отменить постановление об аресте как «вынесенное с нарушениями закона». В связи с этим суд изменил мужчине меру пресечения и заменил арест на запрет определённых действий.

Ранее стало известно, что обвиняемые по громкому делу о стрельбе в гимназии пытаются добиться отмены ареста. Изначально отца стрелявшей девочки заключили под стражу на два месяца. Свои аресты хотели обжаловать и другие участники дела.

Обвиняемые по громкому делу о стрельбе в гимназии пытаются добиться отмены ареста
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#Происшествия#Стрельба#Уголовное дело#Арест#Школьница#Брянская область#Наталья Корявых#Гимназия
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