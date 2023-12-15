Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии, отпустили из СИЗО

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Брянский областной суд отменил арест отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Постановление Советского районного суда Брянска об аресте обжаловали обвиняемый, его адвокат и прокуратура.
Как пишет издание, мужчине предъявили обвинения в ненадлежащем хранении огнестрельного оружия, повлёкшем смерть двоих человек, а также в доведении дочери до самоубийства. Под арест брянца отправили до 7 февраля.
Однако прокуратура просила отменить постановление об аресте как «вынесенное с нарушениями закона». В связи с этим суд изменил мужчине меру пресечения и заменил арест на запрет определённых действий.
Ранее стало известно, что обвиняемые по громкому делу о стрельбе в гимназии пытаются добиться отмены ареста. Изначально отца стрелявшей девочки заключили под стражу на два месяца. Свои аресты хотели обжаловать и другие участники дела.