Стрельба в брянской гимназии: что известно к этому часу?

При каких обстоятельствах школьница смогла достать и пронести оружие в гимназию, выясняют правоохранители. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что рамка металлодетектора в образовательном учреждении не работала. Александр Хинштейн заявил, что после трагедии проверят предприятие, которое охраняет гимназию.