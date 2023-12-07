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Published Сегодня, 08:58

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Школа

Стрельба в брянской гимназии: что известно к этому часу?

7 декабря 2023, 08:58
Фото: 1MI
Школа

По факту стрельбы в гимназии в Брянске возбуждено уголовное дело

7 декабря ученица гимназии № 5 пронесла в школу оружие. В результате стрельбы двое погибли, ещё пятеро пострадали. Раненые дети остаются в больнице. Сообщается, что отца стрелявшей доставили в полицию.

Утром 7 декабря в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. Её открыла 14-летняя ученица восьмого класса. Как ранее сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, девочка-подросток пронесла в гимназию охотничье оружие своего отца. Оно было спрятано в тубусе.

В результате происшествия двое детей погибли. Жертвами стали две девочки, одна из них — стрелявшая ученица. Ещё пятеро школьников пострадали. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, у двоих детей лёгкие ранения, у троих — средней степени тяжести. Пострадавших доставили в детскую областную больницу.

Глава региона заверил, что семьям погибшей девочки и раненых учеников окажут необходимую помощь.

К стрельбе мог привести конфликт стрелявшей школьницы с одноклассниками. Эта версия рассматривается в качестве приоритетной. ТАСС добавляет, что девочке посмертно назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

При каких обстоятельствах школьница смогла достать и пронести оружие в гимназию, выясняют правоохранители. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что рамка металлодетектора в образовательном учреждении не работала. Александр Хинштейн заявил, что после трагедии проверят предприятие, которое охраняет гимназию.

РИА «Новости» добавляет, что отца стрелявшей девочки уже допрашивают — в качестве свидетеля.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье за убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в Следственном комитете РФ. Брянская прокуратура изучает, каким образом обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии. В федеральном Минпросвещения заявили, что направили оперативную группу на место трагедии.

Ученица открыла стрельбу в брянской школе: есть погибшие и пострадавшие
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