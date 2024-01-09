ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии, миномётов и дронами-камикадзе

В Белгородском районе Нехотеевку и Журавлёвку атаковали с помощью дронов-камикадзе. По Нехотеевке выпустили один артиллерийский снаряд. В указанных населённых пунктах обошлось без последствий. Однако также над районом работала ПВО. Противовоздушная оборона сбила объекты над подлёте к городу. Из-за этого пострадали три человека. Есть разрушения.