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Обстрел

ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии, миномётов и дронами-камикадзе

9 января 2024, 08:04
Фото: 1MI
Обстрел

Белгород и три района попали под обстрелы ВСУ 8 января

Противник атаковал не только Белгород и район, но и Валуйский и Шебекинский городские округа. В последних никаких последствий в результате обстрелов не зафиксировали. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков поделился итогами обстрелов Белгородской области, произошедших накануне. Под ударом противника были четыре муниципалитета.

В Белгородском районе Нехотеевку и Журавлёвку атаковали с помощью дронов-камикадзе. По Нехотеевке выпустили один артиллерийский снаряд. В указанных населённых пунктах обошлось без последствий. Однако также над районом работала ПВО. Противовоздушная оборона сбила объекты над подлёте к городу. Из-за этого пострадали три человека. Есть разрушения.

В Валуйском горокруге под миномётным обстрелом был хутор Нижние Мельницы. В населённом пункте зафиксировали десять прилётов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

ВСУ также обстреляли Шебекино. По городу выпустили десять артиллерийских снарядов. Под огнём в Шебекинском горокруге оказалась и Терезовка. По селу ударили четырьмя миномётными снарядами. Никто не пострадал, разрушений нет.

Помимо этого, система ПВО сработала накануне вечером над Белгородом. Есть разрушения в четырёх квартирах и двух частных домах, трёх хозобъектах. Повреждены газопровод и шесть машин.

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