ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии, миномётов и дронами-камикадзе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Губернатор Вячеслав Гладков поделился итогами обстрелов Белгородской области, произошедших накануне. Под ударом противника были четыре муниципалитета.
В Белгородском районе Нехотеевку и Журавлёвку атаковали с помощью дронов-камикадзе. По Нехотеевке выпустили один артиллерийский снаряд. В указанных населённых пунктах обошлось без последствий. Однако также над районом работала ПВО. Противовоздушная оборона сбила объекты над подлёте к городу. Из-за этого пострадали три человека. Есть разрушения.
В Валуйском горокруге под миномётным обстрелом был хутор Нижние Мельницы. В населённом пункте зафиксировали десять прилётов. Обошлось без разрушений и пострадавших.
ВСУ также обстреляли Шебекино. По городу выпустили десять артиллерийских снарядов. Под огнём в Шебекинском горокруге оказалась и Терезовка. По селу ударили четырьмя миномётными снарядами. Никто не пострадал, разрушений нет.
Помимо этого, система ПВО сработала накануне вечером над Белгородом. Есть разрушения в четырёх квартирах и двух частных домах, трёх хозобъектах. Повреждены газопровод и шесть машин.