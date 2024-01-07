«Нужно набраться мужества»: митрополит Иоанн просит белгородцев не уезжать из региона

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В ходе традиционного предрождественского интервью митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн ответил на ряд вопросов. В числе первых оказалась тема произошедшей накануне трагедии: 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, среди которых оказались пятеро детей. Ещё более 100 человек получили ранения.
Интервьюер спросил у митрополита, как белгородцам пережить страх, и какое у владыки мнение насчёт произошедшей трагедии. Тот считает, что белгородцы должны молиться, чтобы Господь дал силы пережить случившееся. Также он благодарен мэру и губернатору, которые сделали город приветливым и устроили для детей праздник, несмотря на неспокойную обстановку.
Митрополит также считает, что белгородцы не должны мыслями возвращать к произошедшей трагедии. Иначе, по его мнению, человек может потерять чувство реальности: людям будет жалко себя и других людей, однако «такой безрадостный способ жизни грозит многими расстройствами».
Тем не менее, горожане не должны покидать Белгородскую область, думает Иоанн.
Сегодняшняя ситуация такова, что многие уезжают, хоть и ненадолго. Но сегодня каждому нужно набраться мужества и не уезжать, несмотря ни на что. Потому что если город покинут специалисты в области инфраструктур, то город остановится: сейчас не хватает водителей, которые могут убрать снег с дорог. Нам необходимо залечить душевные раны.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Напомним, что в этом году ночные богослужения на Рождество в Белгороде и 20-километровой приграничной зоне не проводились.