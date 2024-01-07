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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Белгородцев попросили не покидать область после обстрела 30 декабря

«Нужно набраться мужества»: митрополит Иоанн просит белгородцев не уезжать из региона

7 января 2024, 09:42
Фото: 1MI

Белгородцев попросили не покидать область после обстрела 30 декабря

С таким обращение в предрождественском интервью выступил митрополит Иоанн. Он считает, что жители не должны мысленно возвращаться к случившейся трагедии. По его мнению, стоит набраться мужества и продолжить жить в Белгородской области.

В ходе традиционного предрождественского интервью митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн ответил на ряд вопросов. В числе первых оказалась тема произошедшей накануне трагедии: 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, среди которых оказались пятеро детей. Ещё более 100 человек получили ранения.

Интервьюер спросил у митрополита, как белгородцам пережить страх, и какое у владыки мнение насчёт произошедшей трагедии. Тот считает, что белгородцы должны молиться, чтобы Господь дал силы пережить случившееся. Также он благодарен мэру и губернатору, которые сделали город приветливым и устроили для детей праздник, несмотря на неспокойную обстановку.

Митрополит также считает, что белгородцы не должны мыслями возвращать к произошедшей трагедии. Иначе, по его мнению, человек может потерять чувство реальности: людям будет жалко себя и других людей, однако «такой безрадостный способ жизни грозит многими расстройствами».

Тем не менее, горожане не должны покидать Белгородскую область, думает Иоанн.

Сегодняшняя ситуация такова, что многие уезжают, хоть и ненадолго. Но сегодня каждому нужно набраться мужества и не уезжать, несмотря ни на что. Потому что если город покинут специалисты в области инфраструктур, то город остановится: сейчас не хватает водителей, которые могут убрать снег с дорог. Нам необходимо залечить душевные раны.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Напомним, что в этом году ночные богослужения на Рождество в Белгороде и 20-километровой приграничной зоне не проводились.

В Белгороде ночные богослужения на Рождество отменили
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#Белгородская область#Митрополит иоанн#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 30 декабря
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