«Нужно набраться мужества»: митрополит Иоанн просит белгородцев не уезжать из региона

Интервьюер спросил у митрополита, как белгородцам пережить страх, и какое у владыки мнение насчёт произошедшей трагедии. Тот считает, что белгородцы должны молиться, чтобы Господь дал силы пережить случившееся. Также он благодарен мэру и губернатору, которые сделали город приветливым и устроили для детей праздник, несмотря на неспокойную обстановку.