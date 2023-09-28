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Митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений

Митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений

28 сентября 2023, 14:40
Фото: Midjourney
Вопрос о трудовых резервах Белгородской области обсудили в ходе заседания облдумы. Выход из сложившейся ситуации предложил митрополит Иоанн.

В ходе заседания облдумы депутат Игорь Барщук отметил, что задачи по удвоению ВВП в Белгородской области могут быть недостижимы из-за дефицита людей.

Отток населения хорошо отслеживается. Если глобально не решить задачу по притоку населения в Белгородскую область, так как это делает Москва и Подмосковье, с задачами по удвоению ВВП регион не справится.
Игорь Барщук

На предложение ответил и. о. первого заместителя губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.

Подпишусь под всем тем, о чём вы сказали. Абсолютно правильно, что это выходит первым номером в повестке текущей ситуации. У нас дефицит кадров в стране. Вопрос наполнения экономики трудовыми ресурсами был в повестке заседания, которое проводил президент неделю назад.
Дмитрий Гладский

Своим мнением поделился и митрополит Иоанн.

Что касается ресурсов, мне кажется, что губернатор уже сделал твёрдый шаг, когда отменил дистанционное обучение, тем самым сохранив кадры. Нужно взять пример с Владимира Зотова, который создаёт предприятия и социализирует тех, кто отбывал сроки. Эта прекрасная модель работает. Можно создавать такие же модели и предприятия. Эти ресурсы у нас есть, они в области находятся, в исправительных учреждениях.
Митрополит Иоанн

Напомним, ранее владыка высказался об оттоке кадров с территории Белгородской области.

В Белгородской области серьёзный кадровый дефицит в строительной отрасли
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