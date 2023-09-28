Митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В ходе заседания облдумы депутат Игорь Барщук отметил, что задачи по удвоению ВВП в Белгородской области могут быть недостижимы из-за дефицита людей.
Отток населения хорошо отслеживается. Если глобально не решить задачу по притоку населения в Белгородскую область, так как это делает Москва и Подмосковье, с задачами по удвоению ВВП регион не справится.
Игорь Барщук
На предложение ответил и. о. первого заместителя губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.
Подпишусь под всем тем, о чём вы сказали. Абсолютно правильно, что это выходит первым номером в повестке текущей ситуации. У нас дефицит кадров в стране. Вопрос наполнения экономики трудовыми ресурсами был в повестке заседания, которое проводил президент неделю назад.
Дмитрий Гладский
Своим мнением поделился и митрополит Иоанн.
Что касается ресурсов, мне кажется, что губернатор уже сделал твёрдый шаг, когда отменил дистанционное обучение, тем самым сохранив кадры. Нужно взять пример с Владимира Зотова, который создаёт предприятия и социализирует тех, кто отбывал сроки. Эта прекрасная модель работает. Можно создавать такие же модели и предприятия. Эти ресурсы у нас есть, они в области находятся, в исправительных учреждениях.
Митрополит Иоанн
Напомним, ранее владыка высказался об оттоке кадров с территории Белгородской области.