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Митрополит Иоанн: Мы ищем новую планету для жизни, потому что Землю загадили

Митрополит Иоанн: Мы ищем новую планету для жизни, потому что Землю загадили

12 декабря 2023, 04:30
Фото: Midjourney
Такое мнение высказал белгородский митрополит Иоанн в ходе пленарного заседания XXI Иоасафовских чтений. Мероприятие собрало порядка 2000 человек.

В Белгороде состоялось пленарное заседание XXI Иоасафовских образовательных чтений «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

В мероприятии приняло участие около 2000 человек. Это представители духовенства, педагоги, деятели сферы культуры и общественники из Старооскольского округа.

В ходе своего выступления белгородский митрополит Иоанн высказался о покорении космоса.

Людей тянет в космос, а знаете — почему? Потому что Землю всю загадали и вместо того, чтобы её расчищать, ищем планеты в другой системе для проживания. Чего нам здесь не хватает? Бог дал Землю. Нам есть, о чём позаботиться.
Митрополит Иоанн

Напомним, ранее митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений. Вопрос о трудовых резервах Белгородской области обсудили в ходе заседания облдумы.

Митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений
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#Белгородская область#Иоанн#Земля#Белгород#Кристина Семенчук#Покорение космоса#Планеты для проживания#Бог#Трудовые ресурсы
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