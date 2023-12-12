Митрополит Иоанн: Мы ищем новую планету для жизни, потому что Землю загадили

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Белгороде состоялось пленарное заседание XXI Иоасафовских образовательных чтений «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».
В мероприятии приняло участие около 2000 человек. Это представители духовенства, педагоги, деятели сферы культуры и общественники из Старооскольского округа.
В ходе своего выступления белгородский митрополит Иоанн высказался о покорении космоса.
Людей тянет в космос, а знаете — почему? Потому что Землю всю загадали и вместо того, чтобы её расчищать, ищем планеты в другой системе для проживания. Чего нам здесь не хватает? Бог дал Землю. Нам есть, о чём позаботиться.
Митрополит Иоанн
Напомним, ранее митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений. Вопрос о трудовых резервах Белгородской области обсудили в ходе заседания облдумы.