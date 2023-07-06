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Митрополит Иоанн высказался об оттоке кадров с территории Белгородской области

6 июля 2023, 10:49
Фото: пресс-служба Белгородской епархии
Своим мнение владыка поделился в ходе заседания облдумы. На следующем заседании депутаты заслушают доклад министерства экономического развития о текущей ситуации.

В ходе заседания Белгородской облдумы представитель регионального министерства экономического развития отметил, что на сегодняшний день есть определённые вопросы по Шебекино. Он добавил, что есть пострадавшие предприятия, но они сегодня не увольняют людей.

Митрополит Иоанн в свою очередь отметил, что в Старом Осколе не хватает 3500 квалифицированных рабочих кадров, ещё не хватает 1500 инженеров.

Уехало 6500. Прибыло 5000 человек неквалифицированных кадров. Это общие цифры. Я ведь тоже люблю общие цифры. Если считать, сколько приходится ВВП на одного человека, то Китай — самая бедная страна.
Митрополит Иоанн

Председатель облдумы Юрий Клепиков добавил, что озабоченность владыкой высказана правильно.

Чтобы не превращать вопрос о рассмотрении бюджета в дискуссию, есть предложение поручить на следующую сессию заслушать министерство экономического развития по планам мероприятий, которые планируются или вводятся на территории Белгородской области с учётом нынешней ситуации.
Юрий Клепиков
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