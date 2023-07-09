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Митрополит Иоанн провёл богослужение в Шебекино после обстрела «Градами»

9 июля 2023, 18:15
Фото: Белгородская и Старооскольская епархия
Служба прошла 9 июля в Тихвинском храме в Шебекино Белгородской области, который сегодня отмечает престольный праздник. Здесь митрополит Иоанн провёл Божественную литургию, рассказали в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.
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СВО

Богослужение в шебекинском храме состоялось на следующий день после массированного обстрела города со стороны противника — ВСУ выпустили по Шебекино 20 снарядов из РСЗО «Град». В этом храме хранится известная икона Божией Матери «Тихвинская», перед которой всегда молились во времена военной опасности.

Теперь я вас буду называть «шебекинское ополчение», потому что нам некуда идти: Бог нам дал эту землю, дал нам силы, дал возможности реализовать себя. Мы сами способны себя защитить, потому что призваны Божией Матерью.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский

Во время литургии прихожане молились об упокоении мирных жителей Шебекинского округа, ставших жертвами СВО.

Деревянная церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери была построена в Шебекино в 1792 году, примерно в 1880 году её сменила каменная церковь, но при советской власти она была уничтожена. Новый кирпичный храм на этом месте появился в 2012 году.

Напомним, 8 июля Шебекино обстреляли «Градами»: пострадал рынок, овощебаза, магазин, частный дом, три гаража, сгорела одна машина. Известно об одном раненом — мужчина получил рваную рану надбровной области. После обстрела в городе прекратили восстановление жилья и отсрочили возвращение шебекинцев в свои дома.

Фото: Белгородская и Старооскольская епархия
Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино «Градами»
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#Кристина Семенчук#СВО#Шебекино#Белгородская область#Митрополит иоанн#Белгородская митрополия#Богослужение#Обстрел ВСУ#Религия
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