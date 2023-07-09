Митрополит Иоанн провёл богослужение в Шебекино после обстрела «Градами»

Деревянная церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери была построена в Шебекино в 1792 году, примерно в 1880 году её сменила каменная церковь, но при советской власти она была уничтожена. Новый кирпичный храм на этом месте появился в 2012 году.