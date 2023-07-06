Митрополит Иоанн: Сколько теряет бюджет после отъезда из-за дистанционки семей?

Иоанну также ответили, что все намеченные инвестиционные проекты сейчас реализовываются, прорабатывается и вопрос решения кадрового вопроса. Сейчас министерство готовится к докладу, но предварительно можно заявить, что «катастрофического оттока кадров» на данный момент не выявлено.