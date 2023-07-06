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Митрополит Иоанн: Сколько теряет бюджет после отъезда из-за дистанционки семей?

6 июля 2023, 09:29
Фото: 1MI

Семьи покидают Белгородскую область из-за дистанционного обучения в школах

Во время тридцать третьего заседания Белгородской областной думы седьмого созыва митрополит Иоанн заявил, что многие семьи со школьниками покидают регион из-за дистанционного обучения, унося с собой деньги и перспективные кадры.

Митрополит Иоанн подметил тот факт, что большая часть уехавших — исправные налогоплательщики, которые увозят предназначенные для бюджета области деньги в другие регионы.

У меня вопрос такой: так как сейчас дистанционное обучение, вы знаете, что очень многие семьи покидают регион, особенно, где дети в начальных классах. Уже есть примерные аналитические прикидки: это в основном люди, которые очень чётко платят НДФЛ. То, что идёт в бюджет области. Вот у нас вообще есть видение, сколько мы потеряем, если будем дальше обучать детей в дистанционном режиме?
митрополит Иоанн

Также митрополит запросил статистику по выехавшим семьям: сколько вышли из юрисдикции по налогообложению, сколько денег «увезли» они таким образом в соседнюю область?

Может, нам подумать и создать льготные условия для предприятий, которые находятся в зоне ЧП? И эти налоговые льготы прошли бы через думу, не знаю, пройдёт ли это на федеральном уровне… Я думаю, это хоть немного прекратило бы утечку налогоплательщиков из нашей родной Белгородчины. Это факт. Я просто это знаю: приходят и берут благословление.
митрополит Иоанн

Юрий Клепиков отметил, что Иоанн абсолютно прав, высказывая такого рода тревогу.

Люди озабочены выбором жизненного пути. Вы абсолютно правильно сказали, и с точки зрения финансов, тут пришли средства, и тут есть на поддержку граждан, и на остальное. Но прогноз должно делать министерство экономического развития, которое планирует, как дальше будет развиваться экономика в области, какие меры поддержки и как нужно вводить.
Юрий Клепиков

Иоанну также ответили, что все намеченные инвестиционные проекты сейчас реализовываются, прорабатывается и вопрос решения кадрового вопроса. Сейчас министерство готовится к докладу, но предварительно можно заявить, что «катастрофического оттока кадров» на данный момент не выявлено.

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