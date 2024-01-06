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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Ночных богослужений на Рождество в белгородском приграничье проводить не будут

В Белгороде ночные богослужения на Рождество отменили

6 января 2024, 10:32
Фото: 1MI

Ночных богослужений на Рождество в белгородском приграничье проводить не будут

В 20-километровой приграничной зоне богослужений не будет. Это коснётся Белгородского района, Шебекинского горокруга, а также Белгорода. Отмена мероприятий связана с текущей обстановкой, пояснил митрополит Иоанн. Видео с проповедью опубликовали в канале «Православное Осколье» на YouTube.

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге ночных богослужений на Рождество Христово не будет. Об этом сообщил митрополит Иоанн. По его словам, соответствующие мероприятия отменены в 20-километровой приграничной зоне и областном центре. Связано это с текущей оперативной обстановкой.

Ночные богослужения не будут совершаться из-за опасности, которая нас всех подстерегает. Но мы будем здесь в рождественскую ночь молиться обо всех белгородцах, которые находятся сейчас в больницах.
митрополит Иоанн

Митрополит также добавил, что ранее посещал людей, пострадавших из-за обстрела Белгорода 30 декабря. До этого стало известно, что погибших при атаке на город Белгородская епархия готова отпевать за свой счёт.

Погибших при обстреле Белгорода готовы отпевать бесплатно
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#Белгородская область#Религия#Иоанн#Рождество#Богослужение#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел Белгорода 30 декабря
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