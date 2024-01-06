В Белгороде ночные богослужения на Рождество отменили

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге ночных богослужений на Рождество Христово не будет. Об этом сообщил митрополит Иоанн. По его словам, соответствующие мероприятия отменены в 20-километровой приграничной зоне и областном центре. Связано это с текущей оперативной обстановкой.