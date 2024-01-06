В Белгороде ночные богослужения на Рождество отменили

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге ночных богослужений на Рождество Христово не будет. Об этом сообщил митрополит Иоанн. По его словам, соответствующие мероприятия отменены в 20-километровой приграничной зоне и областном центре. Связано это с текущей оперативной обстановкой.
Ночные богослужения не будут совершаться из-за опасности, которая нас всех подстерегает. Но мы будем здесь в рождественскую ночь молиться обо всех белгородцах, которые находятся сейчас в больницах.
митрополит Иоанн
Митрополит также добавил, что ранее посещал людей, пострадавших из-за обстрела Белгорода 30 декабря. До этого стало известно, что погибших при атаке на город Белгородская епархия готова отпевать за свой счёт.