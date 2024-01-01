«Призываю к ответственности»: Митрополит Иоанн обратился с новогодним обращением

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Как отметил владыка, 30 декабря горожане шли на новогоднюю ёлку, чтобы в украшенном Белгороде одарить радостью детей, но многие получили ранения, а кто-то навсегда ушёл из земного странствования.
Атака, организованная на детей, которые были на ёлке, — это преступление против человечности, потому что дети не участвуют в военных действиях, они нуждаются в нашей защите. Мы скорбим и молимся об упокоении всех безвинно убиенных 30 декабря в Белгороде. Также молимся о раненых, находящихся в больницах, которые нуждаются в укреплении духа. Страх — это топливо для любой болезни.
Митрополит Иоанн
Митрополит также призвал родственников убитых мужественно принять все испытания, потому что Господь уготовил «им стать мучениками за веру и за Отечество».
Я верю, что в 2024 году мы построим новое, сделаём всё, чтобы наш любимый город был городом мира. Призываю к ответственности тех, кто должен был не допустить приближение смертоносного оружия к нашим границам, чтобы не были убиенными наши дети, близкие. Будем молиться о здравии всех получивших ранения и об упокоении безвинно убиенных. Мы сильны духом, верой, надеждой и любовью.
Митрополит Иоанн