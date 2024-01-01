Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Белгородский митрополит высказался о событиях в областном центре 30 декабря

«Призываю к ответственности»: Митрополит Иоанн обратился с новогодним обращением

1 января 2024, 07:56
Фото: Белгородская митрополия

Белгородский митрополит высказался о событиях в областном центре 30 декабря

Митрополит Иоанн вспоминал безвинно убиенных, а также призвал к ответственности тех, кто должен был не допустить приближение смертоносного оружия к границам.

Как отметил владыка, 30 декабря горожане шли на новогоднюю ёлку, чтобы в украшенном Белгороде одарить радостью детей, но многие получили ранения, а кто-то навсегда ушёл из земного странствования.

Атака, организованная на детей, которые были на ёлке, — это преступление против человечности, потому что дети не участвуют в военных действиях, они нуждаются в нашей защите. Мы скорбим и молимся об упокоении всех безвинно убиенных 30 декабря в Белгороде. Также молимся о раненых, находящихся в больницах, которые нуждаются в укреплении духа. Страх — это топливо для любой болезни.
Митрополит Иоанн

Митрополит также призвал родственников убитых мужественно принять все испытания, потому что Господь уготовил «им стать мучениками за веру и за Отечество».

Я верю, что в 2024 году мы построим новое, сделаём всё, чтобы наш любимый город был городом мира. Призываю к ответственности тех, кто должен был не допустить приближение смертоносного оружия к нашим границам, чтобы не были убиенными наши дети, близкие. Будем молиться о здравии всех получивших ранения и об упокоении безвинно убиенных. Мы сильны духом, верой, надеждой и любовью.
Митрополит Иоанн
В Белгородской области снаряд ВСУ прилетел на территорию школы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на БелгородКак выглядит центр Белгорода после обстрела ВСУВ Белгороде во время обстрела ВСУ погибла тренер по стретчингу
#Белгородская область#Здоровье#Митрополит иоанн#Белгород#Кристина Семенчук#Ответственность#Смертоносное оружие
Подпишитесь
Страшный Новый год: как прошёл последний день 2023-го в Белгороде
31 декабря 2023,, 15:54
Мужчина погиб в магазине при обстреле белгородского приграничья
31 декабря 2023,, 12:54
Ещё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря
31 декабря 2023,, 08:04
В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на Белгород
31 декабря 2023,, 09:16
Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Новым годом
Сегодня, 06:48