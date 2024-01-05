В ООН ответили на обвинения в «позорном» молчании после удара по центру Белгорода

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Постпред России в ООН Геннадий Гатилов назвал молчание Фолькера Тюрка — Верховного комиссара организации по правам человека — позорным, так как он не отреагировал на атаку ВСУ на Белгород 30 декабря. Гатилов добавил, что украинские военные уже не раз игнорировали нормы международного гуманитарного права.
В комментарии для РИА «Новости» пресс-секретарь организации Равина Шамдасани заявила, что жизни всех гражданских лиц важны. По её словам, Тюрк запросил доступ для посещения России. Однако пока нет конкретных дат визита.
При атаке на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Более 100 мирных жителей ранены.
Удары по Белгороду продолжились и 2 января. Так, в результате обстрелов погиб один человек, 11 получили травмы.
При атаке в ночь с 4 на 5 января пострадали ещё двое горожан.