Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Белгород

В ООН ответили на обвинения в «позорном» молчании после удара по центру Белгорода

5 января 2024, 14:31
Фото: Bel.ru
Белгород

В ООН после ударов по Белгороду заявили, что жизни всех гражданских важны

Постпред России в ООН назвал позорным молчание Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка после атаки ВСУ на Белгород. Однако пресс-секретарь организации Равина Шамдасани заявила, что жизни всех гражданских лиц важны и что Тюрк запросил доступ для посещения РФ.
Сюжет
СВО

Постпред России в ООН Геннадий Гатилов назвал молчание Фолькера Тюрка — Верховного комиссара организации по правам человека — позорным, так как он не отреагировал на атаку ВСУ на Белгород 30 декабря. Гатилов добавил, что украинские военные уже не раз игнорировали нормы международного гуманитарного права.

В комментарии для РИА «Новости» пресс-секретарь организации Равина Шамдасани заявила, что жизни всех гражданских лиц важны. По её словам, Тюрк запросил доступ для посещения России. Однако пока нет конкретных дат визита.

При атаке на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Более 100 мирных жителей ранены.

Удары по Белгороду продолжились и 2 января. Так, в результате обстрелов погиб один человек, 11 получили травмы.

При атаке в ночь с 4 на 5 января пострадали ещё двое горожан.

Раненому в результате ночного обстрела жителю Белгорода сделали операцию
Узнать подробнее
Читайте также:
92 квартиры пострадали в Белгороде в результате ночного обстрелаКак выглядит Белгород после обстрелов ВСУ573 квартиры и 64 дома повреждены при обстрелах Белгорода с 29 декабря
#Белгородская область#Политика#Оон#Инна Рогова#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 30 декабря
Подпишитесь
Ранен охранник предприятия: последствия обстрела Шебекино
Сегодня, 15:07
Жителям Белгорода помогут уехать в более безопасное место
Сегодня, 13:32
Ремонтировать нельзя, ездить можно: что делать с пострадавшим авто в Белгороде?
Сегодня, 12:50
От адвокатов до депутатов: самые громкие задержания 2023 года
Сегодня, 08:00
Спасла ребёнка, но сама не выжила: в Белгороде погибла медсестра детской больницы
Сегодня, 13:24
«Ребёнка спасти не удалось»: сотрудник ГО ЧС Белгорода — об увиденном в день трагедии
Сегодня, 10:02