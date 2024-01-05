В ООН ответили на обвинения в «позорном» молчании после удара по центру Белгорода

Постпред России в ООН Геннадий Гатилов назвал молчание Фолькера Тюрка — Верховного комиссара организации по правам человека — позорным, так как он не отреагировал на атаку ВСУ на Белгород 30 декабря. Гатилов добавил, что украинские военные уже не раз игнорировали нормы международного гуманитарного права.