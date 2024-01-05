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Published Сегодня, 10:02

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Скорая помощь

«Ребёнка спасти не удалось»: сотрудник ГО ЧС Белгорода — об увиденном в день трагедии

5 января 2024, 10:02
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородский спасатель рассказал о первых минутах трагедии 30 декабря

В Сети появилось видео, на котором спасатель поисково-спасательного отряда управления ГО ЧС Белгорода Михаил Разиньков рассказал, как оказался в эпицентре и помогал раненым вместе с очевидцами.

30 декабря Белгород подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. В результате погибло 25 и пострадало 109 белгородцев. Михаил Разиньков в момент обстрела ехал по центру города и, приближаясь к Преображенскому собору, увидел, что одна из ракет прилетела рядом с кинотеатром «Победа», в результате загорелись машины. Спасатель оставил свою машину и побежал на помощь пострадавшим.

Сначала сотрудник регионального ГО ЧС заметил рядом с одной из машин женщину и ребёнка. Вместе с очевидцем он переместил пострадавшую в безопасное место, а ребёнка на руках отнёс в скорую помощь. Но последнего спасти не удалось — он скончался по пути в больницу.

Дальше Михаил вернулся к кинотеатру и принялся оказывать первую медпомощь тем людям, которые были ещё живы. Одной женщине на остановке напротив универмага «Маяк» наложили жгут на ногу, другой делали массаж сердца — она получила осколочное ранение грудной клетки. К месту происшествия начали подъезжать машины скорой помощи, раненых увозили.

Спасателя также позвали в магазин, где лежала пострадавшая 15-летняя девочка. Михаил помог поместить её на носилки и отнести к медикам.

«Очень жаль, что многих жителей нашего города не удалось спасти. Люди, которые находились рядом с универмагом „Маяк“ и кинотеатром „Победа“ — погибли».
Михаил Разиньков

Напомним, сейчас в больницах Москвы и Белгородской области находятся 74 пострадавших жителя, 20 из них — в московской реанимации.

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