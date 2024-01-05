«Ребёнка спасти не удалось»: сотрудник ГО ЧС Белгорода — об увиденном в день трагедии

Сначала сотрудник регионального ГО ЧС заметил рядом с одной из машин женщину и ребёнка. Вместе с очевидцем он переместил пострадавшую в безопасное место, а ребёнка на руках отнёс в скорую помощь. Но последнего спасти не удалось — он скончался по пути в больницу.