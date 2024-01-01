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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Белгородцы запускали запрещённые праздничные салюты в новогоднюю ночь

Вопреки запретам: белгородцы запускали праздничные салюты в новогоднюю ночь

1 января 2024, 08:41
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»

Белгородцы запускали запрещённые праздничные салюты в новогоднюю ночь

Видео и фото попали в Сеть. Фейерверки и салюты были замечены в Белгороде, Старом Осколе и Шебекино.

В Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. Продажа петард, фейерверков, салютов запрещена до 26 января 2024 года.

Несмотря на это, в новогоднюю ночь некоторые белгородцы решили порадовать себя и соседей праздничными салютами.

К примеру, за три часа до Нового года фейерверк запустили в Шебекино.

Видео: Telegram-канал «Шо Шебекино»

Салют зафиксировали и жители Белгорода.

Видео: Telegram-канал «Блэтгород»

Также фото салюта попало в кадр очевидцев в микрорайоне Солнечный в Старом Осколе.

Фото: Сообщество во "ВКонтакте" "ЧП Старый Оскол"

Напомним, запрет на запуск салютов действует в Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки. Несмотря на это, 23 февраля прошлого года житель областного центра запустил фейерверк на улице Железнодорожной в районе дома № 103. Ему грозило до 15 суток ареста.

В российских городах отменили концерты и салюты в знак поддержки Белгорода
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#Видео#Белгородская область#Происшествия#Пиротехника#Запрет#Салют#Белгород#Кристина Семенчук
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