Вопреки запретам: белгородцы запускали праздничные салюты в новогоднюю ночь

Напомним, запрет на запуск салютов действует в Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки. Несмотря на это, 23 февраля прошлого года житель областного центра запустил фейерверк на улице Железнодорожной в районе дома № 103. Ему грозило до 15 суток ареста.