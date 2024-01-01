Вопреки запретам: белгородцы запускали праздничные салюты в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. Продажа петард, фейерверков, салютов запрещена до 26 января 2024 года.
Несмотря на это, в новогоднюю ночь некоторые белгородцы решили порадовать себя и соседей праздничными салютами.
К примеру, за три часа до Нового года фейерверк запустили в Шебекино.
Салют зафиксировали и жители Белгорода.
Также фото салюта попало в кадр очевидцев в микрорайоне Солнечный в Старом Осколе.
Напомним, запрет на запуск салютов действует в Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки. Несмотря на это, 23 февраля прошлого года житель областного центра запустил фейерверк на улице Железнодорожной в районе дома № 103. Ему грозило до 15 суток ареста.