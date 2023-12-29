Копайгородский: В Сочи решили отменить салюты, чтобы помочь участникам СВО

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Данное решение было принято на заседании оргкомитета по проведению новогодних и рождественских праздников. При этом в горадминистрации отметили, что праздничная программа из-за этого не станет менее насыщенной. Она и так включает в себя 250 мероприятий, передает mk.ru.
В своём телеграм-канале Копайгородский призвал бизнес, учреждения и горожан поддержать инициативу мэрии и отказаться от фейерверков.
Мэр города-курорта также рассказал о подготовке Сочи к встрече Нового года. Так, новогоднее оформление улиц и мест массового скопления граждан выполнено в едином стиле. Его основные идеи — патриотизм и традиционные ценности, в том числе семейные.
Центральным символом праздника является искусственная ёлка высотой 23,5 метра, украшенная бордовыми, белыми и золотыми шарами. В этом году все городские украшения будут выполнены в этих же цветах, рассказал Копайгородский.
Во всех городских районах организована новогодняя иллюминация, работают тематические локации и фотозоны. На центральной городской площади и во всех районах откроются праздничные ярмарки. Уже работают 22 ёлочных базара.
Мэр напомнил, что на новогодние и рождественские торжества город ожидает более 270 000 гостей. Горные локации тоже проводят работу по подготовке к наплыву туристов.
На праздник выделили средства и для поздравления детей. 13 000 новогодних подарков получат дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды и дети мобилизованных родителей и добровольцев, участвующих в СВО.
По поручению Алексея Копайгородского и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева на новогодние праздники будут усилены меры безопасности.