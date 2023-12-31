В российских городах отменили концерты и салюты в знак поддержки Белгорода

Кроме того, о том, что отменены новогодние салюты, сообщили главы нескольких городов России, включая Владивосток, Биробиджан, Дудинку, Благовещенск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Суздаль, Вологда, Воронеж, Новороссийск, Липецк, Елец, Тамбов, Коломну и Пензу. В самом Белгороде и его приграничных муниципальных образованиях, а также в Яковлевском городском округе и Старом Осколе отменили все массовые мероприятия.