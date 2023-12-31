В российских городах отменили концерты и салюты в знак поддержки Белгорода

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
В Санкт-Петербурге приняли решение отменить новогодний концерт на Дворцовой площади, чтобы выразить свою поддержку жителям Белгородской области. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он написал, что получил множество сообщений от жителей, просивших отказаться от концерта, и уверен, что все жители Петербурга поддержат это решение.
Однако все детские праздники, запланированные на каникулах, все равно состоятся. Беглов также предложил губернатору Белгородской области помощь во всех возможных сферах.
Кроме того, о том, что отменены новогодние салюты, сообщили главы нескольких городов России, включая Владивосток, Биробиджан, Дудинку, Благовещенск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Суздаль, Вологда, Воронеж, Новороссийск, Липецк, Елец, Тамбов, Коломну и Пензу. В самом Белгороде и его приграничных муниципальных образованиях, а также в Яковлевском городском округе и Старом Осколе отменили все массовые мероприятия.
Кроме того, в Курске и Ханты-Мансийском автономном округе сообщили, что в знак почтения памяти погибших будет временно отключена городская подсветка на фасадах административных зданий и учреждений, находящихся под юрисдикцией города.