Новый год без салюта: в Белгородской области ввели запрет на продажу пиротехники

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В регионе ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. До 26 января 2024 года в области будет запрещена продажа петард, фейерверков, салютов. Исключение — хлопушки и бенгальские свечи.
Кроме того, во время новогодних и рождественских праздников в регионе усилят меры по обеспечению правопорядка в общественных местах. О нарушениях необходимо сообщать по телефону 112.
Напомним, что в Белгороде в День города также не было салюта. Причина — оперативная обстановка.