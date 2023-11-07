Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Белгородской области ввели запрет на продажу и использование пиротехники

Новый год без салюта: в Белгородской области ввели запрет на продажу пиротехники

7 ноября 2023, 15:53
Фото: 1MI

В Белгородской области ввели запрет на продажу и использование пиротехники

Соответствующее решение принял региональный оперштаб. Ограничение будет действовать до 26 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

В регионе ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. До 26 января 2024 года в области будет запрещена продажа петард, фейерверков, салютов. Исключение — хлопушки и бенгальские свечи.

Кроме того, во время новогодних и рождественских праздников в регионе усилят меры по обеспечению правопорядка в общественных местах. О нарушениях необходимо сообщать по телефону 112.

Напомним, что в Белгороде в День города также не было салюта. Причина — оперативная обстановка.

Читайте также:
День города без пиротехники пройдёт не только в БелгородеЗапрет на продажу пиротехники в Белгородской области продлили как минимум до апреляСалют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашни
#Белгородская область#Пиротехника#Запрет#Салют#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Обстрел Белгородской области: что известно о последствиях новой атаки
Сегодня, 12:28
Эксклюзив. «Не хватает помощи»: почему белгородцы отказываются от детей
Сегодня, 12:12
Эксклюзив. Кардинально не повлияло: как стали учиться белгородские школьники после года дистанта
Сегодня, 10:05
Эксклюзив. «Пять ночей с Фредди» против «По щучьему велению»: что популярнее в Белгороде?
Сегодня, 12:45
«БИК» запустил в Белгородской области новый формат взаимодействия с застройщиками
Сегодня, 12:50
Эксклюзив. Ключевая ставка ЦБ 15%: как это отразится на жизни белгородцев?
Сегодня, 14:40