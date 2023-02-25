Белгородцу грозит арест до 15 суток за запуск фейерверка 23 февраля

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором мужчина запускает фейерверк ночью 23 февраля. Это произошло в Белгороде на улице Железнодорожной, в районе дома №103.
В ходе проверки полицейским удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 41-летний местный житель. В отношении мужчины составили административный материал по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Нарушителю грозит арест до 15 суток.
Ранее мы писали, что в центре Белгорода кто-то в ночь на 2 февраля запустил запрещённый фейерверк. Виновницу ночного переполоха нашли полицейские. 20-летняя девушка решила громко отпраздновать свой день рождения и запустила фейерверк.
Стоит напомнить, что салют в Белгородской области под запретом ещё с весны 2022 года.