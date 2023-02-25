Белгородцу грозит арест до 15 суток за запуск фейерверка 23 февраля

Ранее мы писали, что в центре Белгорода кто-то в ночь на 2 февраля запустил запрещённый фейерверк. Виновницу ночного переполоха нашли полицейские. 20-летняя девушка решила громко отпраздновать свой день рождения и запустила фейерверк.