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Белгородцу грозит арест до 15 суток за запуск фейерверка 23 февраля

25 февраля 2023, 08:14
Фото: 1MI
Полицейские нашли мужчину, который запустил фейерверк на улице Железнодорожной в Белгороде, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором мужчина запускает фейерверк ночью 23 февраля. Это произошло в Белгороде на улице Железнодорожной, в районе дома №103.

В ходе проверки полицейским удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 41-летний местный житель. В отношении мужчины составили административный материал по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Нарушителю грозит арест до 15 суток.

Ранее мы писали, что в центре Белгорода кто-то в ночь на 2 февраля запустил запрещённый фейерверк. Виновницу ночного переполоха нашли полицейские. 20-летняя девушка решила громко отпраздновать свой день рождения и запустила фейерверк.

Стоит напомнить, что салют в Белгородской области под запретом ещё с весны 2022 года.

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#Алина Харина#Фейерверк#Полицейские#Общество#Белгород
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