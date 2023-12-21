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Боевая операция

Кадыров: успешную операцию провёл «Ахмат» с отрядом из Белгорода

21 декабря 2023, 10:48
Фото: кадр из видео в ТГ-канале Рамзана Кадырова
Боевая операция

Кадыров заявил об уничтожении опорного пункта и бойцов ВСУ

Операция прошла в Харьковской области. Провели её бойцы «Ахмата» и отряд из Белгорода. Опорный пункт ВСУ уничтожен, заявил глава Чечни.

Рамзан Кадыров рассказал об итогах очередной боевой операции. В районе харьковского села Уды уничтожен опорный пункт ВСУ, заявил глава Чечни. Бойцов со стороны противника тоже удалось нейтрализовать.

По словам Рамзана Кадырова, аэроразведка добыла необходимые координаты, затем удар нанесли миномётным огнём. Операцию проводили батальон «Запад-Ахмат» и сводный оперативный отряд из Белгорода.

Ранее Кадыров сообщил об уничтожении вышки в Белгородской области. Как объяснил глава Чечни, таким образом удалось лишить бойцов ВСУ связи.

А в конце ноября Кадыров заявил о предотвращённых попытках захода диверсантов в Белгородскую область. По опорному пункту в том же селе Уды ударили из миномёта.

«Запад-Ахмат» привлекли к охране госграницы на участке в Белгородской области летом 2023 года. Ранее бойцы вместе с белгородскими полицейскими и пограничниками провели рейд по поиску диверсантов.

Боевая операция
Видео: ТГ-канал Рамзана Кадырова
Кадыров сообщил об уничтожении вышки в Белгородской области
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