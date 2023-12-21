Кадыров: успешную операцию провёл «Ахмат» с отрядом из Белгорода

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Рамзан Кадыров рассказал об итогах очередной боевой операции. В районе харьковского села Уды уничтожен опорный пункт ВСУ, заявил глава Чечни. Бойцов со стороны противника тоже удалось нейтрализовать.
По словам Рамзана Кадырова, аэроразведка добыла необходимые координаты, затем удар нанесли миномётным огнём. Операцию проводили батальон «Запад-Ахмат» и сводный оперативный отряд из Белгорода.
Ранее Кадыров сообщил об уничтожении вышки в Белгородской области. Как объяснил глава Чечни, таким образом удалось лишить бойцов ВСУ связи.
А в конце ноября Кадыров заявил о предотвращённых попытках захода диверсантов в Белгородскую область. По опорному пункту в том же селе Уды ударили из миномёта.
«Запад-Ахмат» привлекли к охране госграницы на участке в Белгородской области летом 2023 года. Ранее бойцы вместе с белгородскими полицейскими и пограничниками провели рейд по поиску диверсантов.