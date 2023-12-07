Кадыров сообщил об уничтожении вышки в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале об уничтожении вышки в Белгородской области. Вышку ретранслятора «поразили точным залпом», отметил глава Чеченской Республики.
Кадыров объяснил удар тем, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» таким образом смогли лишить украинских военнослужащих связи. Благодаря уничтожению вышки украинские военные не смогли вызвать подкрепление, что позволило быстро уничтожить противника, пишет глава Чечни.
Напомним, что в конце ноября стало известно об уничтожении украинского пикапа с миномётом. Автомобиль пытался заехать на огневую позицию и атаковать российских пограничников, но застрял.