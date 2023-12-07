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Кадыров сообщил об уничтожении вышки в Белгородской области

Кадыров сообщил об уничтожении вышки в Белгородской области

7 декабря 2023, 14:24
Фото: 1MI
Уничтожена вышка ретранслятора. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, благодаря этому украинские военнослужащие лишились связи и не смогли вызвать подкрепление.
Сюжет
СВО

Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале об уничтожении вышки в Белгородской области. Вышку ретранслятора «поразили точным залпом», отметил глава Чеченской Республики.

Кадыров объяснил удар тем, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» таким образом смогли лишить украинских военнослужащих связи. Благодаря уничтожению вышки украинские военные не смогли вызвать подкрепление, что позволило быстро уничтожить противника, пишет глава Чечни.

Напомним, что в конце ноября стало известно об уничтожении украинского пикапа с миномётом. Автомобиль пытался заехать на огневую позицию и атаковать российских пограничников, но застрял.

Уничтожение вышки
Видео: Telegram-канал Kadyrov_95
Кадыров заявил о новых попытках диверсантов атаковать Белгородскую область
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