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Кадыров заявил об ударе по позициям ВСУ рядом с Белгородской областью

9 августа 2023, 08:11
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
В результате разведки было обнаружено скопление техники ВСУ, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченский батальон нанёс удар по противнику.
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СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь поделился подробностями работы бойцов батальона «Ахмат-Запад» в белгородском приграничье. По словам Кадырова, удар был нанесён «по позициям на территории таможенного поста „Нехотеевка“ со стороны Украины».

Как уточнил глава Чечни, в результате разведки обнаружили скопление техники ВСУ и передвижение личного состава. Якобы пустующий пропускной пункт ночью заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Всё это тщательно маскировалось, чтобы не удалось обнаружить с воздуха.

Боеприпасы обнаружила разведка. Бойцы выявили места складирования и передали соответствующие координаты миномётному расчёту. Последний на рассвете атаковал позиции противника.

Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки из данного направления. Военнослужащие чеченского батальона дали ясно понять, что не позволят нарушить покой и безопасность жителей приграничных территорий. Я благодарю их за эффективную службу на вверенном участке.
Рамзан Кадыров

Напомним, ранее «Ахмат-Запад» нанёс удар по подразделениям противника неподалёку от села Сотницкий Казачок Харьковской области.

Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова
«Врага лучше бить на Украине»: Кадыров — о работе «Ахмата» в белгородском приграничье
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#Белгородская область#Украина#Нехотеевка#Рамзан кадыров#СВО#Спецоперация#Приграничье#Таможенный пост#Диверсионные группы#Боеприпасы#Ахмат-Запад#ВСУ#Наталья Корявых#Видео
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