Кадыров заявил об ударе по позициям ВСУ рядом с Белгородской областью

Как уточнил глава Чечни, в результате разведки обнаружили скопление техники ВСУ и передвижение личного состава. Якобы пустующий пропускной пункт ночью заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Всё это тщательно маскировалось, чтобы не удалось обнаружить с воздуха.