Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь поделился подробностями работы бойцов батальона «Ахмат-Запад» в белгородском приграничье. По словам Кадырова, удар был нанесён «по позициям на территории таможенного поста „Нехотеевка“ со стороны Украины».
Как уточнил глава Чечни, в результате разведки обнаружили скопление техники ВСУ и передвижение личного состава. Якобы пустующий пропускной пункт ночью заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Всё это тщательно маскировалось, чтобы не удалось обнаружить с воздуха.
Боеприпасы обнаружила разведка. Бойцы выявили места складирования и передали соответствующие координаты миномётному расчёту. Последний на рассвете атаковал позиции противника.
Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки из данного направления. Военнослужащие чеченского батальона дали ясно понять, что не позволят нарушить покой и безопасность жителей приграничных территорий. Я благодарю их за эффективную службу на вверенном участке.
Рамзан Кадыров
Напомним, ранее «Ахмат-Запад» нанёс удар по подразделениям противника неподалёку от села Сотницкий Казачок Харьковской области.