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«Врага лучше бить на Украине»: Кадыров — о работе «Ахмата» в белгородском приграничье

31 июля 2023, 13:31
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Бойцы «Ахмата» ударили по скоплениям ВСУ недалеко от белгородского приграничья

«Ахмат-Запад» нанёс удар по подразделениям противника неподалёку от села Сотницкий Казачок Харьковской области. Подробности глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём Telegram-канале.
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СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова поделился подробностями работы бойцов «Ахмат-Запад» неподалёку от белгородского приграничья. Военнослужащие нанесли удар по подразделениям противника неподалёку от села Сотницкий Казачок Харьковской области.

Бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые иногда устраивают вылазки на территорию Белгородской области. По словам Кадырова, военные работают только по живой силе и технике противника, не атакуя гражданскую инфраструктуру.

«Проанализировав действия противника, наши воины пришли к единому мнению — врага лучше бить на его собственной территории. Преимуществ подобного подхода много. Прежде всего это безопасность приграничных населённых пунктов», — пишет Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее подразделение «Ахмат-Запад» ударило по украинской ДРГ в Харьковской области. Военнослужащие атаковали позиции украинской армии в селе Уды.

Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Бойцы «Ахмат-Запад» сообщили об уничтожении украинского танка в Белгородской области
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#Белгородская область#Харьковская область#Рамзан кадыров#Приграничье#Украинские диверсанты#Ахмат-Запад#ДРГ#Спецоперация#СВО#Наталья Корявых#Видео
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