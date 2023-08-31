«Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: задержаны пятеро, изъят алкоголь

О том, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области, стало известно в середине июня. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров не раз публиковал видео о работе его бойцов в приграничье. С ними, к слову, ранее успел встретиться губернатор Вячеслав Гладков.