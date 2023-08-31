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Работа "Ахмата" и полиции в белгородском приграничье

«Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: задержаны пятеро, изъят алкоголь

31 августа 2023, 09:03
Фото: УМВД России по Белгородской области
Работа "Ахмата" и полиции в белгородском приграничье

Пятерых задержанных в белгородском приграничье проверят на связь с ДРГ

Рейд проводили в одном из приграничных районов. В результате задержано пять человек, из незаконного оборота изъято более 120 литров алкоголя и 45 блоков сигарет. Видео проверки опубликовало белгородское УМВД.

Полицейские, пограничники и бойцы батальона «Запад-Ахмат» вышли в рейд по одному из приграничных районов Белгородской области. Всего они проверили 119 домов, 20 из которых — нежилые. Помимо этого, в маршрут рейда вошли магазины, места проживания иностранцев. Проверяли также транспорт.

В итоге задержано пять человек. Их проверяют на возможную причастность к диверсионно-разведывательной деятельности.

Помимо этого, из незаконного оборота изъяли более 120 литров спиртного и 45 блоков сигарет. Сообщается, что товар имел признаки контрафакта.

Профилактические рейды продолжатся. В МВД уточнили, что направлены такие проверки на поддержание стабильной обстановки и недопущения проникновения в Белгородскую область диверсантов.

О том, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области, стало известно в середине июня. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров не раз публиковал видео о работе его бойцов в приграничье. С ними, к слову, ранее успел встретиться губернатор Вячеслав Гладков.

Работа "Ахмата" и полиции в белгородском приграничье
Видео: УМВД России по Белгородской области
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