«Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: задержаны пятеро, изъят алкоголь

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Полицейские, пограничники и бойцы батальона «Запад-Ахмат» вышли в рейд по одному из приграничных районов Белгородской области. Всего они проверили 119 домов, 20 из которых — нежилые. Помимо этого, в маршрут рейда вошли магазины, места проживания иностранцев. Проверяли также транспорт.
В итоге задержано пять человек. Их проверяют на возможную причастность к диверсионно-разведывательной деятельности.
Помимо этого, из незаконного оборота изъяли более 120 литров спиртного и 45 блоков сигарет. Сообщается, что товар имел признаки контрафакта.
Профилактические рейды продолжатся. В МВД уточнили, что направлены такие проверки на поддержание стабильной обстановки и недопущения проникновения в Белгородскую область диверсантов.
О том, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области, стало известно в середине июня. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров не раз публиковал видео о работе его бойцов в приграничье. С ними, к слову, ранее успел встретиться губернатор Вячеслав Гладков.