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Заявление Путина о поддержке идеи создать особую экономическую зону в Шебекино прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

14 декабря 2023, 13:00

Заявление Путина о поддержке идеи создать особую экономическую зону в Шебекино прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ. И поддержка нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также внедрение новых форм экономической поддержки для нашего региона, которые позволили бы стабилизировать экономическую ситуацию, нам очень важны. С нетерпением ждем решения Правительства РФ», — написал губернатор.

#Евгений Грицков#Прямая линия Владимира Путина - 2023
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