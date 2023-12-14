Заявление Путина о поддержке идеи создать особую экономическую зону в Шебекино прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ. И поддержка нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также внедрение новых форм экономической поддержки для нашего региона, которые позволили бы стабилизировать экономическую ситуацию, нам очень важны. С нетерпением ждем решения Правительства РФ», — написал губернатор.