Очереди за яйцами, сгоревший «пазик» и удар ВСУ по экскаватору обсуждали белгородцы

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В Белгороде прошла очередная субботняя фермерская ярмарка на улице Королёва. Не обошлось без огромных очередей: горожане с семи утра выстроились в длинные шеренги, чтобы одними из первых купить недорогие куриные яйца.
В Сети над очередями белгородцев стали посмеиваться, отмечая неистребимую тягу людей к «халяве». Впрочем, нашлись и те, кто за людей заступился:
Зато культурно все стоят, без драк. Предвкушая нахрюки: можете посмотреть, как дешёвую «Нутеллу» во Франции расхватывали.
Абу, блогер и владелец сайта «Двач»
«Пазик» загорелся возле «МегаГринна» после того, как водитель попытался его завести, сообщили Telegram-каналу «Блэтгород» подписчики. Никто не пострадал. Номер маршрута автобуса неизвестен.
Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, огонь потушили за 15 минут силами 11 человек.
ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области в субботу. В Борисовском районе ВСУ с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство на экскаватор на окраине хутора Лозовая Рудка. Пострадавших нет.
Всего же, по данным Гладкова, больше 30 раз ВСУ ударили по Белгородской области в минувшую субботу. Под удар попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Шебекинский с Валуйским горокруга.