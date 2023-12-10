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Очереди за яйцами, сгоревший «пазик» и удар ВСУ по экскаватору обсуждали белгородцы

Очереди за яйцами, сгоревший «пазик» и удар ВСУ по экскаватору обсуждали белгородцы

10 декабря 2023, 16:00
Фото: 1MI
Редакция Бел.Ру подводит итоги воскресенья, 10 декабря и вспоминает главные события сегодняшнего дня.
Сюжет
МЧС

Очереди за яйцами

В Белгороде прошла очередная субботняя фермерская ярмарка на улице Королёва. Не обошлось без огромных очередей: горожане с семи утра выстроились в длинные шеренги, чтобы одними из первых купить недорогие куриные яйца.

В Сети над очередями белгородцев стали посмеиваться, отмечая неистребимую тягу людей к «халяве». Впрочем, нашлись и те, кто за людей заступился:

Зато культурно все стоят, без драк. Предвкушая нахрюки: можете посмотреть, как дешёвую «Нутеллу» во Франции расхватывали.
Абу, блогер и владелец сайта «Двач»
«Зато культурно, без драк». В Сети обсуждают огромные очереди за яйцами в Белгороде
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Сгоревший «пазик»

«Пазик» загорелся возле «МегаГринна» после того, как водитель попытался его завести, сообщили Telegram-каналу «Блэтгород» подписчики. Никто не пострадал. Номер маршрута автобуса неизвестен.

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, огонь потушили за 15 минут силами 11 человек.

Автобус сгорел возле торгового центра в Белгороде
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Удар по экскаватору

ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области в субботу. В Борисовском районе ВСУ с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство на экскаватор на окраине хутора Лозовая Рудка. Пострадавших нет.

Всего же, по данным Гладкова, больше 30 раз ВСУ ударили по Белгородской области в минувшую субботу. Под удар попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Шебекинский с Валуйским горокруга.

Под ударом экскаватор и пункт пропуска: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
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#Общество#Белгородская область#МЧС#Пожар#Автобус#Ярмарка#Яйца#Эксклюзив#Экскаватор#Муниципалитеты#Взрывное устройство#Белгород#Очереди#ВСУ#Пазик#Артем Черненко
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