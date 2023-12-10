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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Экскаватор, архивное фото

Под ударом экскаватор и пункт пропуска: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

10 декабря 2023, 09:39
Фото: 1MI
Экскаватор, архивное фото

ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области в субботу

Статистикой об обстрелах поделился губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, под удар попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Шебекинский с Валуйским горокруга.

Белгородский район

Под удар в Белгородском районе 9 декабря попали село Журавлевка и МАПП «Нехотеевка»: по этим пунктам ВСУ выпустили по три миномётных снаряда.

В то же время в селе Наумовка с БПЛА сбросили четыре взрывных устройства.

Ни в одном из населённых пунктов пострадавших нет, как и разрушений.

Борисовский район

В Борисовском районе ВСУ с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство на экскаватор на окраине хутора Лозовая Рудка. Пострадавших нет.

Валуйский горокруг

По селу Новопетровка выпустили один миномётный снаряд. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

Здесь из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый — всего зафиксировано семь прилётов. При этом никто не пострадал, нет и разрушений.

Грайворонский горокруг

По окраине села Безымено выпустили четыре миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

Краснояружский район

Под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка — установлено по меньшей мере шесть прилётов. Без пострадавших и разрушений.

Шебекинский горокруг

Здесь география обстрелов, увы, традиционно обширная. По селу Середа, хутору Мухин и МАПП «Шебекино» выпустили по три миномётных снаряда

По селу Терезовка выпустили два снаряжа, по сёлам Белянка и Муром — по одному миномётному снаряду.

Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, заверил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня утром ВСУ снова ударили по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге — уведомления об обстреле разослало РСЧС. О возможных последствиях информации пока не поступало. Село находится близко от границы: прямо сейчас там идут ремонтные работы. До этого Новая Таволжанка попадала в сводки об обстрелах 6 декабря вместе с другими приграничными муниципалитетами.

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