Под ударом экскаватор и пункт пропуска: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Сегодня утром ВСУ снова ударили по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге — уведомления об обстреле разослало РСЧС. О возможных последствиях информации пока не поступало. Село находится близко от границы: прямо сейчас там идут ремонтные работы. До этого Новая Таволжанка попадала в сводки об обстрелах 6 декабря вместе с другими приграничными муниципалитетами.