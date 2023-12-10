Под ударом экскаватор и пункт пропуска: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Под удар в Белгородском районе 9 декабря попали село Журавлевка и МАПП «Нехотеевка»: по этим пунктам ВСУ выпустили по три миномётных снаряда.
В то же время в селе Наумовка с БПЛА сбросили четыре взрывных устройства.
Ни в одном из населённых пунктов пострадавших нет, как и разрушений.
В Борисовском районе ВСУ с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство на экскаватор на окраине хутора Лозовая Рудка. Пострадавших нет.
По селу Новопетровка выпустили один миномётный снаряд. Обошлось без последствий.
Здесь из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый — всего зафиксировано семь прилётов. При этом никто не пострадал, нет и разрушений.
По окраине села Безымено выпустили четыре миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.
Под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка — установлено по меньшей мере шесть прилётов. Без пострадавших и разрушений.
Здесь география обстрелов, увы, традиционно обширная. По селу Середа, хутору Мухин и МАПП «Шебекино» выпустили по три миномётных снаряда
По селу Терезовка выпустили два снаряжа, по сёлам Белянка и Муром — по одному миномётному снаряду.
Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
Сегодня утром ВСУ снова ударили по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге — уведомления об обстреле разослало РСЧС. О возможных последствиях информации пока не поступало. Село находится близко от границы: прямо сейчас там идут ремонтные работы. До этого Новая Таволжанка попадала в сводки об обстрелах 6 декабря вместе с другими приграничными муниципалитетами.