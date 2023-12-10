Автобус сгорел возле торгового центра в Белгороде

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, сообщение о пожаре на проспекте Богдана Хмельницкого поступило диспетчерам в 6:52. В 7:07 огонь полностью потушили силами 11 человек и трёх единиц техники.