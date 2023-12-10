Автобус сгорел возле торгового центра в Белгороде

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
«Пазик» загорелся возле «МегаГринна» после того, как водитель попытался его завести, сообщили Telegram-каналу «Блэтгород» подписчики. Никто не пострадал. Номер маршрута автобуса неизвестен.
Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, сообщение о пожаре на проспекте Богдана Хмельницкого поступило диспетчерам в 6:52. В 7:07 огонь полностью потушили силами 11 человек и трёх единиц техники.
О причинах пожара пресс-служба не уточняет. Спасатели попросили белгородцев быть внимательнее и соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.