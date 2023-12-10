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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Рисунок нейросети

Автобус сгорел возле торгового центра в Белгороде

10 декабря 2023, 12:38
Фото: Kandinsky
Рисунок нейросети
Сообщения о сгоревшем «Пазике» появились с утра в социальных сетях. Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

«Пазик» загорелся возле «МегаГринна» после того, как водитель попытался его завести, сообщили Telegram-каналу «Блэтгород» подписчики. Никто не пострадал. Номер маршрута автобуса неизвестен.

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, сообщение о пожаре на проспекте Богдана Хмельницкого поступило диспетчерам в 6:52. В 7:07 огонь полностью потушили силами 11 человек и трёх единиц техники.

Фото: Telegram-канал "Блэтгород"

О причинах пожара пресс-служба не уточняет. Спасатели попросили белгородцев быть внимательнее и соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

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#Происшествия#МЧС#Пожар#Автобус#Мегагринн#Белгород#Артем Черненко
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