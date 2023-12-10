Материалы дела по взаимным искам ЦЭБа и «Флагмана» друг к другу передали новому судье

Председатель Арбитражного суда Белгородской области Марат Гумеров определил передать материалы дела по иску от «ЦЭБа» к «Флагману» судье Заире Танделовой. Предыдущая судья, Лариса Кретова, долгое время отсутствует из-за болезни: ранее исковое заявление было распределено к ней в автоматическом порядке.