Девять одиннадцатиклассников не сдали итоговое сочинение в Белгородской области

В этом году итоговое сочинение писали 5232 одиннадцатиклассника. Из них всего девять не получили оценку «зачёт» — это 0,2% от общей численности, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По его мнению, это свидетельствует о росте качества образования, ведь в том году количество несдавших составило 1%.