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Девять одиннадцатиклассников не сдали итоговое сочинение в Белгородской области

Девять одиннадцатиклассников не сдали итоговое сочинение в Белгородской области

10 декабря 2023, 06:59
Фото: 1MI
Девять учеников 11-го класса не смогли получить «зачёт» за итоговое сочинение. Подробнее рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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ЕГЭ

В этом году итоговое сочинение писали 5232 одиннадцатиклассника. Из них всего девять не получили оценку «зачёт» — это 0,2% от общей численности, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По его мнению, это свидетельствует о росте качества образования, ведь в том году количество несдавших составило 1%.

Плохо, конечно, что есть ещё девять человек, которые по каким-то причинам не сдали, не получили «зачёт». Но уже хорошая, положительная, динамика. То есть количество несдавших в пять раз ниже, чем всего два года назад.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что у детей, получивших «незачёт», ещё будет «возможность в соответствии с законом показать свои знания». Гладков предполагает, что ребята просто «переволновались».

Напомним, что выпускница из Шебекино выиграла на днях Всероссийский конкурс сочинений. Гимназистка Арина Плотникова написала работу о массированном обстреле приграничного города.

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#Общество#ЕГЭ#Образование#Сочинение#Итоговое сочинение#Белгород#Вячеслав Гладков#Ученики#Артем Черненко#11-й класс
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