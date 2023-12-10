Девять одиннадцатиклассников не сдали итоговое сочинение в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В этом году итоговое сочинение писали 5232 одиннадцатиклассника. Из них всего девять не получили оценку «зачёт» — это 0,2% от общей численности, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По его мнению, это свидетельствует о росте качества образования, ведь в том году количество несдавших составило 1%.
Плохо, конечно, что есть ещё девять человек, которые по каким-то причинам не сдали, не получили «зачёт». Но уже хорошая, положительная, динамика. То есть количество несдавших в пять раз ниже, чем всего два года назад.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что у детей, получивших «незачёт», ещё будет «возможность в соответствии с законом показать свои знания». Гладков предполагает, что ребята просто «переволновались».
Напомним, что выпускница из Шебекино выиграла на днях Всероссийский конкурс сочинений. Гимназистка Арина Плотникова написала работу о массированном обстреле приграничного города.